1歲凱凱被虐死！律師點4關鍵「要兒福聯盟踹共」　家長全炸鍋

▲1歲男童遭保母虐待慘死。（圖／翻攝自親友臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

北市1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，卻遭劉姓保姆姊妹凌虐致死，不僅十根指甲被拔光、生殖器燒到焦黑，連額頭骨及屁股都嚴重變形。對此，律師林智群點出4關鍵，認為兒福聯盟要交代清楚；而網友們也炸鍋洗版，「已經蓄意謀殺了！重判」、「太可惡了」。

對於這起保母虐童致死的慘劇，林智群今在臉書直言，「兒福聯盟應該說明，如何找到這個保母的？有沒有進行考核？兒福按月探訪過程中怎麼沒發現異狀（比如：異常外傷、體重過輕）？這個保母之前承接了幾個幼童？」

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他也不禁感嘆，「這個保母對1歲半的小孩下這種重手，還引以爲樂，本來出養是讓小孩離開一個不好的環境，到一個比較好的環境，兒福聯盟介紹的保母是中繼站，結果小孩在中繼站碰到更不幸的事情。」

對此，網友們紛紛怒道，「還敢自詡孩子的守護者，為人父母真的會看到掉眼淚」、「我想問的是，社會局跟兒童福利聯盟篩檢保母認養的標準到底是什麼」、「簡直是人渣，也來個以牙還牙才能平息大家的怒火」、「這個保母可以公布嗎...這個根本是殺人罪，太可怕」、「怎麼忍心？」「靠腰！這太殘忍了吧」。

▲兒福聯盟聲明稿全文。（圖／兒福聯盟提供）

而被炎上的兒福聯盟則表示，過去曾與劉姓保母合作過一次，且符合各項審查的標準，基於互信原則下選擇再次合作；同時，本案社工和該保母並無服務以外的任何關係。

兒福聯盟也提到，托育後社工會定期進行訪視也有紀錄留存，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉，而此案於2023年9月托育後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，但12月時保母稱，「另一位社區托育的孩子生病」，當月家訪因而改期，怎料月底卻傳來噩耗。