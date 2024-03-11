朱凱翔曾面試過「虐死1歲童保母」　他回想怕爆：沒有破綻

▲虐童保母劉彩萱。（圖／記者劉昌松攝）

記者周亭瑋／綜合報導

北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保姆姊妹活活虐死，不僅十根指甲被拔光、生殖器燒到焦黑，連額頭骨及屁股都嚴重變形。消息引爆眾怒，媒體人朱凱翔也震驚透露，在女兒出生前，曾到這對姊妹家面試，不過因環境雜亂、空間狹小，所以完全不考慮；但回頭細想，這對姊妹根本沒有破綻，也不禁後怕「或許一念之差，今天這樁悲劇，就會發生在我們身上。」

朱凱翔在粉專「不演了新聞台」提到，看到1歲半男嬰遭保母虐死的案件，他瞬間毛骨悚然，「去年Ellie出生前，我與吳女曾經去過這處案發現場，與嫌犯兩姊妹面試，或許一念之差，今天這樁悲劇，就會發生在我們身上。」

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他透露，那是一處文山區的巷弄，夜間下了班去拜訪，印象只有環境雜亂，姊妹倆先是帶他們參觀了一樓，卻又說照顧起居處不在此，要上樓，「樓梯間昏暗，還有堆放雜物，典型老式磨石子地板的冷冽潮濕感，到了照顧起居處同樣雜亂，浴室空間非常狹窄，還有一個高低差的和室空間，我認為非常不適合小朋友活動作息，於是就排除選項。」

▲朱凱翔和吳宇舒也曾面試過這對保母姊妹。（圖／翻攝自臉書／不演了新聞台）

朱凱翔直言，記憶中姊妹倆非常客氣，自稱曾經是幼兒園負責人，不過已結束營業，但因為喜歡小孩，便加入公托，「換句話說，如果我們要托嬰，將會是她們當時的第一個孩子。」

後來，他們進一步詢問，誰是主要照顧者，但保母姊妹的說法又有些含糊，「吳女是在托嬰社團徵求保姆，姊姊來應徵約面試，證照都完備，還強調經過台北市社會局訪查。如果沒有多上心，或是沒有戳到某些我們不能接受的點，姊妹根本沒有破綻，還有政府背書，這是我如今最難受的一點。」

最後，他也不禁感嘆，「凱凱，這個世界欠你的愛，下輩子再來享受。」