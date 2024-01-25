燉豬心引發火災！金門小吃店廚房管線破裂　瓦斯外洩遇爐火燃燒

▲金門小吃店冬天進補燉豬心，員工離開時管線破裂瓦斯外洩引起火災。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣金城鎮民族路某小吃店廚房，昨（24）日傍晚5點發生火災，消防局接獲通報前往搶救，火勢迅速撲滅無人員傷亡。據了解，當時員工在燉豬心離開不到10分鐘，管線脆化破裂導致瓦斯外洩，遇爐火火源火勢竄升至排油煙管，才導致該起火災。

金門縣消防局指出，24日17時00分接獲民眾報案，指稱金城鎮民族路某小吃店發生火災，1樓廚房有濃煙冒出情形，該店位於市場鬧區，周遭緊鄰建築物，又時逢晚間用餐時間人潮眾多，金門消防局緊急出動金城、金寧分隊各式車輛6車及消防人員16人，由金城分隊分隊長蔡智成率隊前往搶救，所幸，火勢在消防人員到場後迅速撲滅，無人員傷亡。

消防局表示，此次火警起火點為小吃店廚房，因員工補燉豬心離開不到10分鐘， 剛好因廚房瓦斯管線長期受熱脆化破裂，導致瓦斯外洩，遇爐火火源，火勢迅速竄升至排油煙管，業者立即將瓦斯桶關閉並移至屋外，消防隊到場後，隨即將火勢撲滅，現場油煙管道及爐具部分燒損，燃燒面積約0.5平方公尺，無人員傷亡。

金門縣消防局第一大隊大隊長陳叁奇表示，瓦斯爐及熱水器應使用檢驗合格之瓦斯橡膠軟管(編號CNS9620軟管)，若使用其他未經檢驗合格或錯誤型號之軟管，則容易發生瓦斯漏氣現象。而民眾遇到瓦斯外洩時請勿驚慌，應立即「關閉火源、保持通風、遠離疏散、通報119」，才能確保自身安全。