惡保母「不是第一次虐童」　親友怒爆內幕！PTT狂問：為何沒撤照？

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹凌虐致死，不僅十根指甲被拔光、生殖器燒到焦黑，連額頭骨及屁股都嚴重變形。親友更怒指，劉姓保母已經不是第一次虐童，只是前面的家長即時帶回，避免了一樁悲劇。

親友在臉書指控，「保母不是第一次施虐，前面就已經有其他小孩被虐打，只是家長即時帶回，而我們卻因為社工包闢保母，聲稱個資保護無法告知保母資料，阻擋我們與小孩碰面，且一連串的假訪視及電訪報告，我不懂這個國家到底怎麼了？」

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這番話被轉PO至PTT，網友不禁質疑，「施虐的劉姓姐妹已經不是第一次施虐，之前就有受害者了，只是被家長即時帶回，才沒鬧大。為何這種有問題的保姆沒有被撤銷執照？兒福聯盟都沒有在篩選保姆的嗎？」

▲親友表示，劉姓保母之前就曾虐童過。（圖／翻攝自臉書）

對此，鄉民也炸鍋洗版，「專業與否跟這個人是不是垃圾，毫不相關」、「我真的看到睡不著...恨啊」、「專業跟人品不掛鈎」、「一堆酒駕的也是有合格證照在那喝，唉」、「原來還是累犯...恐怖」、「幫忙高調一下」、「這種大惡鑄成前，絕對是小惡先積累」、「因果報應總有時」、「自己的小孩自己帶」、「社工真的也是垃圾」。

另外，被炎上的兒福聯盟則聲明，過去曾與劉姓保母合作過一次，且符合各項審查的標準，基於互信原則下選擇再次合作；同時，本案社工和該保母並無服務以外的任何關係。

兒福聯盟也指出，托育後社工會定期進行訪視也有紀錄留存，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉，而此案於2023年9月托育後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，但12月時保母稱，「另一位社區托育的孩子生病」，當月家訪因而改期，怎料月底卻傳來噩耗。