惡保母遭起底！8年前挺「殺害兒童唯一死刑」　網灌爆：請法官成全

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹凌虐致死。消息曝光後，引起輿論撻伐，劉姓保母也遭起底，就有網友翻出她過往的PO文，發現她曾分享反廢死粉專「憤怒！支持殺害兒童者處唯一死刑」，忍不住洗版大罵，「8年前的妳還記得嗎？」「她都想要死刑了，請法官成全她」。

當初，1歲的凱凱透過兒福聯盟安置，由劉姓保母姊妹照顧，沒想到卻遭遇猶如極刑般的虐待，親友心痛表示，凱凱全身體無完膚，10根指甲全被拔掉，生殖器被燒得焦黑，小腿變形骨折，尾椎骨也被打到塌陷。

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如今，台北地檢署已將這對保母姊妹依虐童致死罪聲押獲准；她們的臉書、照片也被挖出，就有網友發現，劉姓保母8年前曾分享反廢死粉專「憤怒！支持殺害兒童者處唯一死刑」，對比她惡魔般的虐童手段，更顯諷刺。

▲劉姓保母曾分享「憤怒！支持殺害兒童者處唯一死刑」粉專。（圖／翻攝自臉書）

而眾人也灌爆她臉書，怒喊「下地獄吧！虐殺幼兒還念佛，念魔吧」、「垃圾，畜生都不如」、「人醜心更醜，原來惡魔就是這款的」、「一家都是冷血殺嬰兇手，包庇的也算」、「惡魔就該下地獄」、「虐童支持唯一死刑」、「虐童支持死刑，妳跟妳妹真的可以去死了...虐童的惡魔」、「死都太便宜妳了，希望妳每天都活在地獄裡」。