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84歲二代「灣生」尋根再嘗虎糖二砂　落下甜蜜相思淚

▲宣子回憶兒時「只要聞到糖香就可找到家」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

宣子品嘗虎尾糖廠特產三溫糖，點頭說「這是這個味道，她想念70多年」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

這個味道她想念70多年！嘗一口二砂糖落下「甜蜜淚水」。日籍婦人宣子一生1941年在台灣出生，是「灣生」第二代，4歲時返居日本但一直期待能回到雲林虎尾尋根，昨（11）日終於圓夢，與兒子在虎尾糖廠人員協助及陪同下，順利找到位在布袋戲館對面的老家，並再次嘗到台糖的二砂感動落淚。

84歲灣生婦人宣子一生，因語言、行程匆促兩度來台尋根落空，昨由兒子陪同再訪，剛好遇到台糖虎尾糖廠管理處長兼廠長蘇建元精通日語，帶領至虎尾老街巡禮更找到80年前老家。宣子一生說，4歲時媽媽帶了2斤糖回日本，分享給遣返的人吃，每個人吃了也同樣掉下思鄉淚。

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宣子的父親高橋岩雄、母親郁子是第一代灣生，父親在嘉義出生並於台灣大學前身「台北帝國大學」醫學系畢業，母親則是在虎尾出生並於嘉義女中畢業，父親擔任醫官，宣子1、2歲住高雄西子灣附近，2歲後住虎尾，4歲時二戰結束全家人回日本。

宣子回憶表示，印象中外祖父家在虎尾郡役所對面，經營藥行兼賣儀器，小時候家前面街道很熱鬧，空氣中瀰漫蔗糖香，直到她4歲舉家遷回日本，店留給台灣人，母親沒帶多少行囊，卻不忘帶了兩斤砂糖回日本，和一樣遷回日本的灣生分享解鄉愁。

宣子表示，52歲那年跟72歲媽媽跟團到台灣旅遊，語言及跟團等因素無法到虎尾；結束日本藥局生意，去年跟兒子再度來台，雖有到虎尾但因時間匆促又沒找到老家，這次是兒子先向發email給台糖客服信箱詢問，很感謝台糖公司協助讓她圓夢。

昨日宣子母子抵達虎尾糖廠，因廠長蘇建元先前留學日本，也在日本工作多年，他用流利日語溝通，而糖廠人員拿出虎尾糖廠二砂給宣子品嘗，吃到第一口宣子就落淚，點頭說「這是這個味道，她想念70多年！」。

▲宣子回憶兒時「只要聞到糖香就可找到家」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲宣子回憶兒時「只要聞到糖香就可找到家」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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