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雲林農業傳承力量！　青農組代表隊參賽全國農民運動會

▲雲林青農組團挑戰全國青年農民運動會 張麗善授旗喊「奪回冠軍 為雲林爭光」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林青農組團挑戰全國青年農民運動會 張麗善授旗喊「奪回冠軍 為雲林爭光」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

113年全國青農座談暨運動會於3月9、10日舉行，雲林縣青農聯誼會招募全縣20鄉鎮市青農健將組成代表隊，今（9）日啟程前由縣長張麗善授旗。縣長張麗善指出，現今農業不再是打個人戰，藉由全國性活動走出雲林，透過經驗交流學習，減少農業經營困難與問題，並可營造共榮共好的從農環境，期望以此帶動雲林農村人力回流及支持農業永續發展。

雲林縣青農聯誼會前會長謝志坪表示，由「資深青農」率隊帶領年輕人前往外縣市參賽，除了健康活動外更重要的是「交流會」，多數年輕人仍較羞澀於開口提問，藉活動由資深成員帶領，與其他地區農友請教到農業上的問題，可以得到新知識回來，對於農業成長都是相當有幫助， 每一場活動都是很棒的交流饗宴。

▲雲林青農組團挑戰全國青年農民運動會 張麗善授旗喊「奪回冠軍 為雲林爭光」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣長張麗善指出，現今農業不再是打個人戰，藉由全國性活動走出雲林，透過經驗交流學習，減少農業經營困難與問題，並可營造共榮共好的從農環境。（圖／記者蔡佩旻攝）

青農廖營餘指出，農友間的交流可以看見不同思維的呈現，分享中他人若能講從一顆種子到一杯咖啡的故事，那我們可以講一株苗到一顆西瓜的故事， 重點是過程，從零開始整地到這個結果其實是很重要的，因為「農業沒有絕對」！即便過程百分之百的努力,卻不一定能成功，但沒有去做也不用想要作物會有多好，所以這個經驗分享交流是非常重要的。

去學別人的生產思維就是透過農作過程分享，讓大家學習，就像我們經常分享日常，就是屬於食農的一環，民眾不用到現場，但可以瞭解西瓜是長在地上的、雲林的西瓜是什麼時候開始種、什麼時候採收，或是，原來西瓜分公母，但其實它都是母的，因為只有母花它才會變成西瓜，所以，每個人對「農業」思維都同，交流中我們是學習起來激勵自己就是很好的收穫。

雲林縣農會總幹事陳志揚表示，雲林縣組一40個人團隊，浩浩蕩蕩，準備要奪取最佳成績；雲林縣青農揚名全國，很多縣市對雲林縣青農的凝聚力、向心力都非常欣賞與羨慕，感謝縣府及張縣長大力的相挺，讓雲林青農沒有後顧之憂，不僅可以盡力在農業上表現，在群體上也大力發揮，我相信雲林縣青農這次出賽，一定會得到最好的成績。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，雲林是農業大縣，我們的青農組織也是最龐大的，這次從縣內20個青農分會篩選出有實力的健將代表雲林參加全國青農運動會。去年不小心只輸給桃園，拿下亞軍，今年我們帶著十足信心，要奪回冠軍，為雲林爭光。

►聽Podcast #我在案發現場

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