市值上億元！竹聯幫兄弟廠房種大麻　檢警查獲275株比人還高

記者游瓊華、吳佩蓁／台中報導

台中警方去年接獲情資，具有竹聯幫雷堂背景的石姓男子與弟弟共組製毒集團，在雲林縣租賃廠房種植大麻，活株甚至比人還高，檢警在去年底收網，當場查獲價值上億元的大麻活株275株、乾燥大麻葉1箱，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

▲石姓兄弟在嘉義租賃廠房種植大麻，現場大麻植株比人還高。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市刑大偵二隊去年11月接獲情資，指稱有製毒集團涉嫌在嘉義、雲林地區栽種大麻，遂與嘉義縣警察局刑事警察大隊科偵隊及雲林縣政府警察局虎尾分局共組專案小組並報請嘉義地檢署指揮偵辦。

▲石姓兄弟遭警方壓制 。（圖／記者游瓊華翻攝）

據警方調查，該集團係由石姓兄弟檔為首組建，綽號「石頭」的56歲弟弟擔任主持人，負責掌控集團一切運作，57歲哥哥「小石頭」精通大麻栽種技術，負責購入大麻種子及擔任技術指導，據悉，「小石頭」具竹聯幫雷堂背景，3年前才因在台北市中山區種植79株大麻，遭警方查獲並遭判決5年6個月定讞，但「小石頭」不僅未入監服刑，逃亡至嘉義地區後仍死性不改，與弟弟共組製毒集團，並利用本身多年種植大麻之經驗及技術，教導集團成員如何以土耕法將大麻植株種的又大又美，產出最有品質的大麻。

▲現場查獲大麻活株275株。（圖／記者游瓊華翻攝）

經蒐證完備後，警方持搜索票前往石嫌等人於雲林縣元長鄉之租屋處執行搜索，當場查獲大麻活株275株、乾燥大麻葉一箱(毛重1,480公克)、種植設備一批(燈泡、肥料、灑水器、抽水馬達、生根劑、殺蟲劑、培養土等)、剪刀一把、冷氣一部、定時器一組、現金55萬元、行動電話10支等贓證物，據悉，一株活株可以種植出3000克大麻，若以一克3000元市價計算，這次查獲總金額最高上看億元。

▲▼警方在大麻收成前收網，當場查獲大麻活株275株、種植設備等。（圖／記者游瓊華翻攝）



本案共計查獲犯嫌6人，全案詢畢依毒品危害防制條例罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦，經檢察官偵結後認犯罪事證明確，依毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌於今年2月底提起公訴在案。

警方呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法。臺中市政府警察局刑事警察大隊為遏止毒品危害，亦將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。