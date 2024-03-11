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白沙屯媽祖北港進香盛事　「迷你神轎」幸運得主出爐

▲至善文化協會與北港金德興銀樓合作準備贈送一尊交趾陶媽祖及兩頂迷你神轎，今日由縣長張麗善先行抽出兩頂迷你神轎的幸運得主。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲至善文化協會與北港金德興銀樓合作準備贈送一尊交趾陶媽祖及兩頂迷你神轎。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗通霄白沙屯媽祖往北港進香將於3月18日啟程，來回約400公里全依照媽祖轎的踩轎而定，今年已突破16萬人參加，至善文化協會與北港金德興銀樓合作準備贈送一尊交趾陶媽祖及兩頂迷你神轎宣揚媽祖進香文化，今（11）日由縣長張麗善先行抽出兩頂迷你神轎的幸運得主。

▲至善文化協會與北港金德興銀樓合作準備贈送一尊交趾陶媽祖及兩頂迷你神轎，今日由縣長張麗善先行抽出兩頂迷你神轎的幸運得主。（圖／記者蔡佩旻攝）

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▲今日由雲林縣長張麗善先行抽出兩頂迷你神轎的幸運得主。（圖／記者蔡佩旻攝）

白沙屯媽祖徒步進香，媽祖擇定於3月18日凌晨從白沙屯拱天宮啟程北港進香，3月23日抵達北港朝天宮，24日0時進火後回程。今日也準備了手提袋、媽祖木雕吊飾及行軍小饅頭來朝天宮請常住法師祈福加持，祈求今年北港進香活動圓滿順利。

▲至善文化協會與北港金德興銀樓合作準備贈送一尊交趾陶媽祖及兩頂迷你神轎，今日由縣長張麗善先行抽出兩頂迷你神轎的幸運得主。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善先抽出兩頂迷你神轎的幸運得主，113年徒步進香臂章編號為「53869」、「84467」。另協會安排於3月17日15時於拱天宮大殿前公開抽出交趾陶媽祖的得主，得獎者可主動與至善協會聯繫，將於3月26日12時一同於拱天宮大殿頒發贈出。

▲至善文化協會與北港金德興銀樓合作準備贈送一尊交趾陶媽祖及兩頂迷你神轎，今日由縣長張麗善先行抽出兩頂迷你神轎的幸運得主。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日也準備了手提袋、媽祖木雕吊飾及行軍小饅頭來朝天宮請常住法師祈福加持，祈求今年北港進香活動圓滿順利。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，每年都非常期待拱天宮白沙屯媽祖來到北港鎮朝天宮進香，今年隨香客已超過16萬人，為此，北港鎮開放了香客大樓、北港農工、北港高中、南陽小學等學校活動中心與游泳池可盥洗之場域，盡量提供給香客，也用熱情的心來款待大家。

▲至善文化協會與北港金德興銀樓合作準備贈送一尊交趾陶媽祖及兩頂迷你神轎，今日由縣長張麗善先行抽出兩頂迷你神轎的幸運得主。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日也準備了手提袋、媽祖木雕吊飾及行軍小饅頭來朝天宮請常住法師祈福加持，祈求今年北港進香活動圓滿順利。（圖／記者蔡佩旻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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