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社會 社會焦點 保障人權

貨車送佛具！台78線起火燒剩鐵架　父搶救神轎受傷...1家四口送醫

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台78線快速道路西向16.5公里元長段，發生嚴重火燒車事件。今（9）日上午11時許一輛由魏姓男子駕駛大貨車，行進間不明原因起火燃燒，車上載有妻子與2名兒子，四人皆受到擦挫傷及面積不等燒燙傷緊急送醫，據了解該車載運神轎與少量爆竹，起火原因尚待火調人員進一步鑑識釐清。

▲雲林火燒車釀四傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林火燒車釀四傷，後車斗載運神佛所用的器具，全遭火勢無法分辨，唯有放置神轎的鐵架雖燒黑但仍清晰可見輪廓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局11時47分獲報土庫鎮台78線往西一部大貨車起火燃燒，指出現場有2名大人2名小孩有燙傷，消防局隨即派遣土庫、虎尾、褒忠及第二大隊等單位，出動各式消防車2部、救護車3部、人員12人現場由土庫分隊小隊長林建宏指揮搶救。

▲雲林火燒車釀四傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消到達現場時大貨車全面起火燃燒、夾雜有爆竹炸裂聲響，大濃煙漫佈車道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，魏姓男子（34歲）從新北市南下，駕駛載運進香團物品、包含神轎及疑似含有少量爆竹煙火，車輛於行進中突然起火燃燒。車輛靠邊停放後立即逃出，魏男疑似為搶救後方物品，遭火勢灼傷。父親魏男四肢約40%燒燙傷、36歲楊姓母親肢體擦傷、10歲魏姓男童手腳10%燒燙傷、9歲魏姓男童背部8%燒燙傷，均送斗六台大醫院治療。

▲雲林火燒車釀四傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警消人員表示，到達現場時大貨車全面起火燃燒、夾雜有爆竹炸裂聲響，大濃煙漫佈車道，進行火勢撲滅後繞到前方才發現有4名傷者為一家人，均已坐在路旁、意識清醒，駕駛表示後車斗載運神佛所用的器具，全遭火勢無法分辨，唯有放置神轎的鐵架雖燒黑但仍清晰可見輪廓。詳細起火原因尚待雲林縣消防局火調人員進一步調查釐清。

▲雲林火燒車釀四傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2男童與母親蹲坐路旁等待送醫，黑衣路人前往協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林火燒車釀四傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲整輛大貨車燒到剩鐵架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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