虎尾鎮長候選人林嘉弘攜手中央+縣府　為經濟發展與升格畫藍圖

▲虎尾鎮長候選人林嘉弘表示，虎尾需要一位有遠見、有能力且能與縣府、中央緊密合作的鎮長，而他有信心、也有能力、有辦法可以落實。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮長參選人林嘉弘競選總部今（9）日成立，林嘉弘不僅表達了對虎尾未來發展的願景更提到「虎尾大耀進」計畫的重要性，除著重於經濟發展和基礎建設外，更全面考量從銀髮族到年輕世代的福利。林嘉弘表示，這是他與縣府、中央共同努力的目標，並強調虎尾與台積電這樣的科技巨頭合作僅一步之遙。

在對虎尾近年進步的回顧中，林嘉弘強調了與縣府、中央的合作成果，包括社區發展、城市美化及「中科虎尾園區」的建立，彰顯虎尾成為科技產業基地的潛力。此外，他提到，為了進一步提升虎尾的競爭力和吸引更多高科技產業，包括台積電，他將努力完善交通和基礎設施建設，以迎接未來的發展機會。

林嘉弘在政見中提出了對銀髮族與年輕人的福利與政策，希望解決現在面臨的生活壓力和挑戰。對於銀髮族的全面照顧，林嘉弘計畫擴大健康管理和醫療服務，並推動自主健康管理社團，以提升長輩的生活品質，確保他們能享有更豐富、更健康的晚年生活。

而對年輕族群，林嘉弘計畫在雲林縣獨家的333生育補助基礎上，增加一萬元的生育津貼，以鼓勵年輕家庭安心成家。此外，他強調將擴大公托服務，以支持職業婦女和年輕家庭，確保孩童能夠獲得優質照顧，從而創造一個「敢生、好養」的良好環境。

林嘉弘表示，虎尾需要一位有遠見、有能力且能與縣府、中央緊密合作的鎮長，而他有信心、也有能力、有辦法可以落實，讓政策可以持續推動無縫接軌，將致力於使虎尾成為一個經濟繁榮、生活品質高的「虎尾市」，並呼籲所有虎尾鄉親齊心團結、一步一腳印做實事走正途，支持「虎尾大耀進」計畫，共同為虎尾的未來努力，實現虎尾的榮耀。