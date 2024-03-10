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1萬kg蘇丹紅辣椒粉流入雲林！業者全數退貨　縣府持續追查

▲▼雲林縣續查蘇丹紅流向 。（圖／雲林縣衛生局提供）

▲雲林縣衛生局續查蘇丹紅辣椒粉流向。（圖／雲林縣衛生局提供，下同）

記者蔡佩旻、吳佩蓁／雲林報導

蘇丹紅辣椒粉食安風波持續延燒，雲林縣衛生局近期接獲多個縣市衛生局通報違規問題產品流向雲林縣相關業者，衛生局第一時間啟動前往稽查，其中，8日高雄市津棧公司出售檢出含有蘇丹紅的辣椒粉給雲林縣某辣椒加工廠，共1萬公斤（400包），皆未製成產品售出，因此並未流入市面，後續將全數退貨。

雲林縣衛生局指出，新北市保欣企業股份有限公司之進口的「青辣椒粉」檢出蘇丹色素三號4ppb，銷售至雲林縣光Ο行共25公斤，查該行全數尚未使用。

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南投縣「母指料王企業股份有限公司」自行送驗新北市保欣公司之小米椒粉，檢出蘇丹色素三號17ppb，並製售成「雞心椒粉」，銷售至雲林縣內2家製造業者共395公斤，查菇Ο食品企業有限公司未使用全數退回上游母指料王公司，另1家佳Ο企業有限公司部份原料已製成半成品及成品，查均未出貨，皆封存於該業者倉儲庫內；同時，該縣「母指料王企業股份有限公司」進貨新北市保欣公司「青辣椒粉」製成「白胡椒粉G（規格：5公斤/包）」，銷售至雲林縣品Ο企業股份有限公司共40公斤，經查未使用全數退回上游母指料王公司。

▲▼雲林縣續查蘇丹紅流向 。（圖／雲林縣衛生局提供）

▲▼雲林縣衛生局至縣內食品加工廠查驗蘇丹紅流向 。（圖／雲林縣衛生局提供）

▲▼雲林縣續查蘇丹紅流向 。（圖／雲林縣衛生局提供）

彰化縣堉華香料企業有限公司進貨「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」之辣椒粉產品，檢出蘇丹色素三號，製售成「大辣椒細粉」銷售至雲林縣力Ο食品工廠有限公司25公斤，查10公斤尚未使用並已完成退貨，另15公斤製成半成品及成品，業者也在第一時間通知下游業者下架回收，衛生局將持續追蹤問題產品下架事宜。

堉華公司同原料製售成「胡椒鹽調味粉」，銷售至周Ο輝餐飲業者共6包，其中3包已用罄，剩餘3包已退貨上游廠商；另有25公斤「胡椒鹽調味粉」銷售至玖Ο生物科技有限公司，查該公司未使用全數退回上游廠商。

台南市抽驗長谷農產有限公司使用製售之「雞心小辣椒」（效期：2025/07/08，檢出蘇丹色素三號7ppb）、「三英朝天椒辣椒粉」（效期：2024/09/22，檢出蘇丹色素三號10ppb）及（效期：2025/07/10，檢出蘇丹色素三號4ppb）等產品與規定不符。經查原料係長谷農產有限公司自行輸入，後製成案內2項產品，目前廠內剩餘原料、半成品及成品已封存，業者已先預防性下架，衛生局將持續追查其餘產品流向，並命業者即日起暫停作業，進行全廠清消後再復工，另通知不合格產品下游業者所轄衛生局協助下架相關產品並通報食品藥物管理署，收集相關事證移送司法單位。

高雄市3月8日再宣布檢出1批「津棧國際貿易有限公司」輸入及「製售」的紅辣椒粉（效期2026/05/06）銷售至琴Ο辣椒加工廠，經查該加工廠總計進貨1萬公斤（400包），皆未製成產品售出，目前已退貨367包，廠內餘33包待退貨。

衛生局長曾春美特別提醒，食品業者應保留可追溯來源之交易單據至少5年，以利後續追查不合格產品來源。再次提醒消費者選購食材應注意來源、合格優良之廠商，消費者若有任何食安問題，請洽詢衛生局食品衛生科專線05-5339730。

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