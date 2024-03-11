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作家畫「兒童繪本」獲總統獎！從小念書沒拿過獎　想斜槓當幼教師

▲林柏廷（右）獲得2024台北國際書展首獎，由總統蔡英文（左）頒獎。（圖／華梵大學提供）

▲林柏廷（右）獲得2024台北國際書展首獎，由總統蔡英文頒獎。（圖／華梵大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

就讀華梵大學美術系碩士在職專班的兒童繪本作家林柏廷，以繪本作品「牆壁大戰」在2024台北國際書展奪下書展大獎「兒童及青少年獎」首獎，他說：「沒想到從小連進步獎都沒領過，現在居然能領到總統獎」，未來碩班畢業後，將斜槓當幼兒園老師，以孩子的視角和觀點，創作更多貼切的繪本作品，也豐富自己的人生閱歷。

華梵大學指出，林柏廷高中原本學的是陶藝及水墨創作，畢業後擔任教科書美編，接觸許多插畫家，也開始對插畫產生興趣，正巧當時台灣繪本風潮崛起，林柏廷認真研究國內外各種兒童繪本的形式，積極創作投稿、參加比賽，終於在這個領域發光發熱。

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林柏廷回憶從蔡英文總統手中接下獎座的心情，他說，從小連成績進步獎都沒領過，沒想到居然有機會領一座「總統獎」，頒獎當天還能與繪本前輩作家幾米並肩同領首獎，讓他上台時緊張到臉僵，直呼自己「真的太幸運了！」

林柏廷耕耘兒童繪本20多年，屢獲各種獎項肯定，4年前返回校園進修，攻讀華梵大學美術與文創學系碩士在職專班。林柏廷說，以前畫繪本是「土法煉鋼」，進入華梵大學美術研究所後，受到紮實的學院派訓練，在教授有系統地歸納分析引導下，更深入了解世界各大藝術家的創作脈絡，也豐富了文學、藝術的相關知識，對自己的創作幫助很大。

談到下一部作品題材，林柏廷笑說，「下一本作品就是我的碩士論文！」而且他還計畫在拿到學位後，將到幼兒園或國小斜槓當代課老師，希望近距離接觸學童，從他們的視角和觀點出發，創作出更多貼切的繪本作品，也豐富自己的人生閱歷。

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