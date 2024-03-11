台東縣民服務中心　18日起優化午間服務

▲台東縣民服務中心優化午間服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣民服務中心為優化服務品質，並避免偏鄉民眾因交通延誤到中心超過服務時間,而需再等待至服務人員到勤服務,將自18日起增加中午12時至13時戶政、地政及稅務3個機關的專業櫃台服務，便利上班族與偏鄉民眾利用午間休息時間前往洽辦或申請文件, 台東縣政府表示，縣民中心為因應社會環境變遷及民眾服務需求不同,調整及優化服務模式及服務流程，提供民眾更便利的一站式服務。

台東縣長饒慶鈴表示，縣民服務中心每年平均服務超過9萬件案量，其中戶政、地政及稅務3個專業櫃台服務超過5萬件，顯示出民眾對於戶政、地政及稅務的申請需求量，為便利上班族利用午間休息時間前往洽辦，及偏鄉民眾因交通延誤等因素，自3月18日起增加中午服務外，更提供47項線上申請服務及24小時智能櫃取件等方便民眾的服務。

另為便利旅居外縣市民眾返鄉申辦，推行「預約申請，預約取件」服務，民眾可先電話預約服務時間，或約定時間取件，縣民中心派員給予協助。在慢經濟政策的推動下，政府需以快效率與溫馨服務目標，台東縣府將持續於硬體上與服務流程不斷改善精進，期待營造新的服務模式滿足民眾各項需求。

國際發展及計畫處處長曹劍秋指出，台東縣民服務中心肩負縣府202項申請案件服務，另設有消費者保護中心、中小企業諮詢、法律諮詢、地政諮詢等服務，未來除提供更優質及更友善的洽公環境外，並將持續建立E化、智能化服務外，以多元有感的服務流程設計，以因應新世代民眾不同需求的服務。