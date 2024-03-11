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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆蘇丹紅進口商兩地址竟塞10家公司！　國民黨團點名吳秀梅下台

▲▼國民黨團召開「蘇丹紅進口商 津棧公司 一個地址多個招牌！中央、地方政府 系統性崩壞？」記者會 洪孟楷 羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「蘇丹紅進口商 津棧公司 一個地址多個招牌！中央、地方政府 系統性崩壞？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

蘇丹紅食安風暴延燒，國民黨團今（11日）舉行記者會表示，蘇丹紅進口商津棧公司，一個地址有多個招牌，10家公司以低資本額，大走法律漏洞，並秀出津棧等公司近三年曾進口含蘇丹紅的辣椒粉紀錄，質疑衛福部食藥署未做好追蹤稽查，要求食藥署長吳秀梅下台負責，衛福部長薛瑞元公開道歉。

蘇丹紅食安風暴持續擴大，津棧、佳廣等公司日前被檢出八批含蘇丹紅辣椒粉，後又發現津棧進口的另批辣椒粉在8日被驗出含蘇丹紅，且部分被製成沙茶醬流入市面。雄檢偵辦蘇丹紅辣椒案，查出津棧公司李姓負責人以親友名義在台灣設立10家公司，並在中國農村收購辣椒粉原料進口加工，10日聲押李男與2名女性員工，法院裁定3人交保，檢方將抗告。

對於蘇丹紅風波愈演愈烈，國民黨團今日召開記者會，黨團書記長洪孟楷表示，這起系統性食安漏洞，中央毫無警覺，也無相關因應防範措施，至今說不清楚到底有多少蘇丹紅辣椒粉流入市面，細看津棧、佳廣等10家公司，登記在兩個地址，過去兩三年間，就有被檢出違法添加物食品進口的紀錄，質疑衛福部食藥署後續卻沒有追蹤稽查。

洪孟楷說，「層出不窮的食安風暴，至今還沒有止損點，國人不知道多廣、多深，影響多全面，有多少非法蘇丹紅的辣椒粉，已經被國人吃下肚，食藥署長、衛福部長不要再拖推國人愛吃辣而無法控管，所以正式要求，食藥署長應該為此事件負起政治責任，應該下台負責，而衛福部長應該向國人公開道歉。」

洪孟楷強調，黨團會正式發函要求食藥署，公布這10家公司食品安全監測計畫，查看主管機關有無依照食品安全監測計畫查核。

藍委羅廷瑋指出，現在政府螺絲掉滿地，一人一號、各吹各調，食安辦公室已經無法整合協調各部會，陳建仁院長是不是要考慮將食安辦公室打掉重練？食安辦主任許輔是不是該下台？陳建仁院長無法成立跨部會整合機制，任由蘇丹紅食安事件擴散，而陳建仁院長唯一功能，就只剩下嘴上功夫了得，在立法院跟立委們鬥嘴，難道剩下不到三個月任期，就要這樣子混過去？這就是所謂戰戰兢兢做到5月19日？

藍委鄭正鈐認為，蔡英文總統從2016年到2024年，讓國人看破了所謂「食安五環」，且已經變成「食安五壞」，這已經從蘇丹紅安事件得到證明，餐桌上的安全，只能靠自己，蔡英文政府的無能，讓食安無法得到具體保證。

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