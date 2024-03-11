金福華「沙茶醬開放退貨」　2種方式曝光

▲沙茶醬雖未受汙染，但仍開放退貨。（圖／翻攝自Facebook／金福華食品）

記者曾筠淇／綜合報導

蘇丹紅風暴延燒，金福華食品貿易有限公司南投廠也有使用到含有蘇丹紅成分的辣椒粉，且已有近9000公斤的原料製成產品流入全台。稍早金福華透過粉專公布退貨方式，若有發票可直接至原通路退貨，如果無發票或已開封，消費者需要填寫退貨表單。

粉專「金福華食品」先前發布聲明，指出他們已經將批號為0503辣椒粉封存，並同時更改生鮮辣椒作為原料，沒再使用辣椒粉，對於此次食安事件，他們深感抱歉。聲明曝光後，就有網友詢問退貨事宜，粉專對此回應，「沙茶系列的批號並沒有受到汙染的，如你/妳有疑慮，再麻煩你/妳私訊我，會有專人協助你/妳退貨/費事宜」。

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▲公司公布退貨方式。（圖／翻攝自Facebook／金福華食品，下同）

稍早粉專再度發文，公布退貨辦法：

一、有發票留存：

消費者請至原通路憑發票辦退貨。

二、無發票或已開封：

金福華提供「換貨」或「退款」2種選擇，消費者可填寫表單，將有專人到府收取產品並進行退款、換貨。不過目前訊息量較大，所以確切時間要請民眾耐心等待通知。

表單請點此

點進表單可見，可退貨產品有「福華牌沙茶醬3kg、福華牌沙茶醬737g、福華牌沙茶醬145g」可勾選，另也可點選「其他」並自行填入商品名稱。