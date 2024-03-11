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拒絕毒品！紙風車跨海金門反毒巡演　縣府接4千國中小生看戲

▲▼紙風車劇團跨海到金門進行反毒戲劇巡演 。（圖／記者林名揚攝）

▲紙風車劇團跨海到金門校園進行反毒戲劇巡演 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

相隔10年紙風車青少年反毒戲劇工程再度回到金門，3月11日至3月13日進行8場次的反毒演出，除了國中版以外，國小版反毒戲劇首次演出，將於中正國小、金湖國小、金城國中、金湖國中舉辦，縣府更出動35台遊覽車，接駁金門全縣各國中小學學生前往觀賞，將反毒種籽深耕校園。

▲▼紙風車劇團跨海到金門進行反毒戲劇巡演 。（圖／記者林名揚攝）

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▲紙風車劇團11日至13日在金門縣內國中小進行8場反毒戲劇巡演。（圖／記者林名揚翻攝）

此次紙風車文教基金會跨海到金門帶來《反毒戲劇-你平安我快樂》以及《拯救浮士德》演出，在教育部、昇恆昌基金會、中國信託慈善基金會、義榮豐社會福利基金會的經費支持之下成行，金門縣政府更出動35輛大小遊覽車，接駁全縣19所國中、國小學生前往觀賞，包含烈嶼島上3國小將跨越金門大橋前來，總計縣內近9成的國中及國小學生共逾4000位學生參與。

金門縣副縣長李文良表示：「感謝教育部及昇恆昌基金會、中國信託慈善基金會、義榮豐社會福利基金會，攜手送給金門學子們一份開學祝福的禮物。毒品防制及校園反毒工作一直是縣府重點工作項目之一，是非常重要的課題，以往用八股、刻板的方式傳達，小朋友都會聽膩，而紙風車以寓教於樂的戲劇演出，讓學童能夠輕易聽懂也聽得下去，希望本次的戲劇演出能將反毒意識向下紮根，打造無毒校園。」藉由政府與民間共同的努力，紙風車將用最擅長的戲劇表演，期望搶先一步在毒品危害青春期學子之前，給予學童正確的觀念、拒毒的勇氣，以及心靈的支持。此次巡演後金門縣也將成為全國第一個完成全縣9成以上的國中小反毒演出的縣市。

▲▼紙風車劇團跨海到金門進行反毒戲劇巡演 。（圖／記者林名揚攝）

▲金門縣政府出動35輛大小遊覽車，接駁全縣19所國中、國小學生前往觀賞演出。（圖／記者林名揚翻攝）

相隔10年，紙風車帶著國小版演出赴金門演出，努力追趕校園毒品擴散的問題，持續以「預防勝於治療」為念，逐步為校園築起一道防毒的安全線，更期望藉由許多單位的協助可以讓離島、偏鄉學子，不受毒品侵害。

紙風車基金會董事長李遠表示：「網路與各類數位資訊的普及，毒品渲染滲透的管道也更多元且頻繁，毒品扼殺青春，迫害孩子們的身心靈。紙風車最擅長運用現代的語彙，轉化嚴肅的議題，讓孩子們覺得逗趣、好玩，輕鬆將反毒概念刻入腦中，之前以浮士德與魔鬼交換靈魂獲得快樂為原型，推出國中版，去年改編成國小版更符合國小生。感謝教育部、金門縣政府，以及民間企業多年支持，集結縣內各國中小學生一同觀賞反毒戲劇，一起為反毒努力，為大家蓋一座堤防擋住毒品。」

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