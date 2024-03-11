陸家電女王30年沒休年假　給「想躺平」年輕人建議

▲2024大陸全國兩會人大代表董明珠。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者任以芳/綜合報導

大陸格力電器董事長兼總裁董明珠，也是本屆大陸全國兩會人大代表。陸媒《南方日報》專訪董明珠，準備許多外界關心問題，比如給予「年輕人躺平的建議？」董明珠不太認同的回應，到底是真躺平或假躺平？就她觀察許多年輕人很有夢想，只是欠缺發揮舞台機會。

今年大陸全國兩會人大會議將在下午3點閉幕，今年總理李強的政府工作報告提出，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型，打造更多有國際影響力的「中國製造」品牌。談及智能家電領域，廣東遙遙領先，聚集許多業績規模上兆人民幣的產業，也是全球最大的家電製造業中心，格力就是代表企業之一。

大陸「家電女王」董明珠接受陸媒《南方日報》專訪，回答外界許多好奇的問題，「如何看待下屬成為網紅？」「有人說，年輕人想躺平、害怕卷，有啥建議？」「董明珠=格力嗎？」「為何多年來堅持直播帶貨？」等。

談及大陸年輕人躺平現象，董明珠似乎不是很認同，她回應，「年輕人躺平到底是真躺平還是假躺平，很多年輕人是有夢想，他們也想幹事情，只是可能沒有機會或平台，我們格力電器之後來的都是00後，我覺得在這些孩子身上看到都是陽光與朝氣。」

先前董明珠也曾強調，「格力每年招進來上千名大學生，沒有躺平現象。」她認為，只要把人放在對的位置上，感受到工作興趣和責任感，去發揮自己的長處才是最重要。

▲ 董明珠格力家電董事長 。（圖／翻攝 南方日報微博）

如何看待下屬成為網紅？「我的『下屬』『上屬』，管他是誰，只要做對企業有利的事情就行。」董明珠坦言，每個員工都要履行的職責，就是對企業負責。

外界說「00後」整頓職場，秘書孟羽童一事之後，董明珠的「人才觀」有變化嗎？「我的人才觀從來就沒變過。」她說。

馳騁商界幾十年，個性鮮明的董明珠以極強的帶貨能力，被外界稱為「行走的廣告」，外界認為格力=董明珠，董明珠=格力。對此，她回應，「某種程度上，就是要有這種精神，你就是格力，格力就是你，才會更加全身心地愛企業。」

「生活方式和社會環境都在發生變化，如果還用傳統的思維就很難適應市場。」她說，格力有幾萬家專賣店，每個專賣店少則幾個人，多則幾十號人，如果不能適應新的發展，這批人可能就會失業，「我一定要找到方法，所以我就自己去直播帶貨，找到適合的銷售模式」。

外界十分好奇董明珠為何如此精力充沛？「你們看到我的時候，狀態都很好，但你不知道，晚上回家躺下來也很累。」董明珠坦言。

她也說，「這是一種精神在支撐。因為企業在不斷地追求新的目標，就會迎來不同的挑戰，你就不會懈怠。」入職格力30多年來沒有休過年假，覺得能把格力做到2千億人民幣營收的規模很幸福。