單親爸感情、工作不順...燒炭險害死2歲兒　判刑5年餘定讞

▲單親爸生活失意，差點害死2歲兒。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市汐止區一名單親父親，2020年間因為感情、工作不順利，不顧當時家中還有2歲兒子，竟在家燒炭試圖了結生命，還好友人通知警消前來按門鈴，救回父子。最高法院審理後，將單親爸判刑5年1月與4月定讞。

判決指出，從事防水工程的陳姓男子，與妻子離婚後獨力扶養2歲兒子，並在汐止區租屋居住。2020年7月間，他因為感情、工作不順利，心情低落，購買兩包木炭，晚間10點多，就將木炭放置於廚房鐵鍋中，開火隔鍋乾燒。

不過陳男在開火前，先找了潘姓友人，並表明人生沒有意義、想要了結生命。友人聽聞後非常擔心，隨即打電話報警，警消人員獲報後，15分鐘內就趕赴陳男家中按門鈴並敲門，陳男最終應門讓警消人員進入。警消人員也趕緊將陳氏父子送醫，救回2人。

但醫院發現2歲兒子雙臉頰、右耳多處瘀傷、臀部大片瘀傷，懷疑有家暴情形，因此通報警方；另外檢方也認為不顧2歲兒在家而燒炭，陳男有「成年人故意對兒童犯殺人未遂罪」嫌疑，因此提起公訴。

一審法院認定陳男犯下「成年人故意對兒童犯殺人未遂罪」、「成年人故意對兒童犯傷害罪」，分別判刑5年2月與6月。案經上訴，高等法院二審仍認定陳男成立2罪，但情有可原，因此酌減刑度，改判5年1月與4月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。