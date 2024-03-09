9歲女童課本寫「爸用我上ㄘㄜˋ所的地方」師驚呆　淫父下場曝

▲一名父親猥褻9歲女兒遭判刑。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／高雄報導

一名9歲女童，在課本上寫下「我爸今天早上一直用我上ㄘㄜˋ所的地方」後給老師看，發現女童遭到父親猥褻，經校方通報並報警處理，橋頭地方法院審理後，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判女童父親有期徒刑3年8月。

判決書指出，該名父親於2022年10月20日，在住家2樓房間床上，強行抱住當時9歲的女兒，無視女兒呼喊「我會不舒服不要一直用」等語猥褻，女兒於當日下午社會課講授家庭暴力課程時，在社會課本上寫下「老師~我爸今天早上一直用我上ㄘㄜˋ所的地方(有喝酒)」，將課本拿給老師及導師看，並轉由輔導老師處理，經校方通報並報警處理

父親否認犯行，辯稱沒有印象有碰到女兒陰部及臀部，縱使有也只是因女兒賴床要叫起床而不慎碰到。女兒平時就有說謊、亂講話習慣，常幻想並非實際的內容，有自己的小劇場，也會覺得自己是多餘的，特別希望爭取他人關注；且女兒當天在生他的氣，故對學校老師說謊。而且女兒在案發後還會主動坐他旁邊撒嬌、擁抱，如果是可怕的爸爸，女兒絕對不會這樣等。

女童則說，當天下課後把課本給老師看，老師知道爸爸把手放到她上廁所的地方的事，老師很驚訝，後來前導師、護士阿姨、輔導老師都問發生何事。

法院審酌，案發時女童年僅9歲，為成長中之兒童，性知識及身體發育均未臻成熟，因為父母離異與父親生活，仰賴父親保護、照顧，竟為圖一己性慾之滿足，不顧女兒明確出言反對而為本案犯行，橋頭地方法院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年8月。