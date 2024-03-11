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社會 社會焦點 保障人權

前心臟科主任因醫界最大弊案被關5年　多次喊冤終於重啟再審

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲基隆醫院心臟科前主任醫師林繼敏所涉弊案，最高法院裁准重啟再審程序。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

衛生署署立醫院（現改名為衛生福利部醫院）多年前爆發聯合採購弊案，其中基隆醫院心臟科前主任醫師林繼敏因此遭判刑14年定讞，並入獄服刑5年。但他多次聲請再審，最高法院審理後，11日裁定重啟再審。

林繼敏當時捲入2011年間爆發的相關弊案，桃園地檢署查出，包含衛生署醫管會前執行長黃焜璋、時任台中市長胡志強的妻舅、台中醫院前院長邵國寧等人均涉案。檢方查出，黃焜璋與多位院長、主任，從2007年起至2010年8月止，利用各署立醫院辦理醫療器材採購案時，事先將採購標案訊息透露給特定廠商知悉，並由廠商以現金向黃焜璋及院長、科室主任行賄遊說，採購所代理的醫療器材，或事後給予採購金額1成的回扣與饋贈。統計賄款共多達3千萬元，檢方對黃焜璋等30餘位院長、醫師提起公訴。

案件纏訟多年陸續定讞，其中林繼敏被控2003年辦理「心血管攝影X光機等儀器設備合作案」，以及2009年辦理「2D心臟超音波掃描儀採購案」時，協助廠商設定標案規格，並分別收受25萬、20萬元的賄賂，因此2019年間分別被認定犯下「違背職務收賄罪」與「不違背職務收賄罪」，分別判處11年、7年6月，合併定應執行有期徒刑14年定讞，並發監執行。

不過林繼敏入獄後喊冤，並3度向高等法院聲請再審並停止執行，前兩次高院均駁回，到了去年7月間，高院改認定本案中相關證人供述不一、前後矛盾，因此裁准再審並停止執行。

高檢署不服，向最高法院提出抗告。最高法院審理後，認為辦理「心血管攝影X光機等儀器設備合作案」確實有疑義，這部分判刑11年准予再審；但辦理「2D心臟超音波掃描儀採購案」判刑7年6月部分，則不予再審，且一併駁回停止執行部分。

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