林秉樞最新下場曝！暴打高嘉瑜犯13罪行　法院裁定要關2年9月

▲林秉樞（右）歐打高嘉瑜，高院裁定應執行2年9月。（合成圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案件，二審高等法院認定林秉樞共犯下7項罪名共13項罪行，加總的刑度為2年10月，其中8個月刑期不得易科罰金。而檢方聲請定應執行刑，高院裁定林秉樞應執行有期徒刑2年9月。可抗告。

本案2021年11月底爆發後，林秉樞12月1日凌晨就遭逮捕、聲請羈押獲准，之後遭羈押226天，直到2022年7月間才獲80萬元交保。檢方偵查終結後，依照傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8項罪名，提起公訴。

新北地院一審審理後，法院認定林秉樞犯下13項罪行，共牴觸7項罪名，分別為「傷害」、「恐嚇」、「竊錄」、「誹謗」、「偽造文書」、「變更他人電磁紀錄」、以及「強制」等罪，其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金，至於其他6項罪名，則合計宣告2年2月的刑期，得易科罰金78萬元。

全案上訴第二審，高院去年7月間駁回上訴，維持一審的罪名與刑度。由於高、林2人均未上訴，全案就此定讞。媒體推測，林秉樞倘若繳交罰金，僅須入監執行不得易科罰金的傷害罪8月刑期，扣除先前羈押的226日，林秉樞只要入獄執行14日，就能從本案脫身。

檢方針對林秉樞的刑期，項高等法院聲請定應執行刑。高院最後裁定應執行2年9月，只比加總的刑期少1個月，本裁定仍可抗告；但僅影響到得易科罰金的刑期折算部分，預計不得易科罰金刑的傷害罪8月部分沒有影響，林秉樞最後還是要入監執行。