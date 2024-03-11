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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸兩會閉幕　國安局：未見兩岸緊張情勢升高

▲▼外交及國防委員會 國家安全局局長蔡明彥 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國家安全局局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸全國政協會議昨（10）日閉幕，會中通過政治決議，涉台部分重申「共同推進祖國和平統一進程」，這也是是2018年以來首度明文寫出「和平統一」。對於兩岸局勢，國家安全局局長蔡明彥今（11）日上午應詢說，在中國國家主席習近平強人主導政治之下，兩會功能變成政策宣示；目前沒有看到任何兩岸緊張情勢升高的情資。

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，並備質詢。

針對中國兩會研判，蔡明彥會前受訪表示，從這次中國全國兩會過程當中可以看到，政治方面，中國重新定位國務院的角色，變成維護集體領導、貫徹黨中央指示的執行者的角色，使國務院將來的角色和功能某種程度被限縮。

在經濟方面，蔡明彥指出，主要在「唱響經濟光明論」，特別是推促所謂的中國現代化模式，也把未來經濟施政的重點，聚焦在新質生產力的推動，可以看到中國經濟面臨很多不確定因素，使這變成近年兩會主要討論重點。

在兩岸政策上，蔡明彥表示，主要還是依照和平統一的路線，希望能夠反獨、促統、促榮、反對外部勢力干涉。他說，在習近平強人主導政治之下，兩會功能變成行禮如儀，能夠做政策宣示的角色，但沒有辦法發揮實質的作用。

在台海局勢部分，蔡明彥強調，國防部與國安局針對台海情勢做嚴密的監控，特別是在台海軍事動態，透過各種情監偵的方式，嚴密地掌握，同時也與國際友人針對「中共會不會在現階段有武力犯台的意圖還有相關活動」，做非常密集的討論。

蔡明彥說明，目前國安局沒有看到任何情資，顯示台海緊張情勢有持續升高，假若有任何微異常的狀況，也會議照預定的作法來應處，避免局勢升高，維持台海情勢穩定，請國人放心。

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