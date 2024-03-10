被酸落氣落觸朱立倫批「潑婦罵街」　柯建銘提2點：終於引蛇出洞

▲民進黨團總召柯建銘受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日批評國民黨立法院黨團素質差、落氣落觸（台語俗諺，形容行為失當）、卸世卸眾（台語俗諺，形容丟人現眼），引發國民黨主席朱立倫反嗆，「不要水準低到潑婦罵街」。對此，柯建銘今（10）受訪時笑著說，「終於引蛇出洞了」，自己講話是善意提點，希望朱了解良藥苦口，國民黨可辦第二次集訓，找自己去上課。

柯建銘今天上午受訪說，「終於引蛇出洞了」，朱立倫出現了，身為黨的負責人，朱立倫要負全責的，朱立倫要想清楚：第一，朱立倫要自己不要潑婦罵街，但自己講的話是善意提點，希望他能夠了解「良藥苦口、忠言逆耳」，請朱立倫好好思考；第二，朱立倫說自己不懂法律、民意，這句話要反送給朱，國民黨最好有第二次集訓，找自己去上課，大家可能比較聽得懂。

柯建銘表示，朱立倫是黨主席，要負責全黨，不要與黨團共同起舞、沆瀣一氣，假若任其惡意發展，國民黨絕對是無可救藥，請朱立倫好好思考這個事情，讓國民黨繼續惡化下去，將會變成國會的亂源，這將讓國民黨走上歷史的焚化爐。

柯建銘還說，昨天國民黨中常委選舉竟然是「缺額競選」，最諷刺的是，唯一參選的現任區域立委，是國民黨新竹市立委鄭正鈐，但他大選得票率是全國最低僅35.25％，可以看出黨意、民意落差這麼大，「朱立倫主席，你趕快叫鄭正鈐辭掉中常委吧！」