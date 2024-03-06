台水超前部署　穩定台灣燈會高鐵燈區供水

▲為讓台南高鐵燈區攤販及國內外遊客用水無虞，台水公司六區處超前部署，於高鐵周邊區域辦理各項管線改善工程，全力趕在燈會前完工，以提供完善服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會以「龍耀台南」為主軸，規劃「安平燈區」、「高鐵燈區」二大燈區，其中「高鐵燈區」從2月24日到3月10日一連展出16天，面臨大量湧入的遊客，龐大的用水量將是一大挑戰。

為讓台南高鐵燈區攤販及國內外遊客用水無虞，台水公司六區處超前部署，於高鐵周邊區域辦理各項管線改善工程，全力趕在燈會前完工，充分供應量足質優的自來水，讓燈會可以進行順利。

台水公司六區處表示，高鐵台南站特定區因位處管線末端，供水能量受限，水壓因此不穩。為改善高鐵特定區供水，台水六區處自2022年起，共耗資1300萬元，規劃歸仁區高鐵十路至歸仁八路新設600公厘管線工程、歸仁區中正南路二段管線工程，以及歸仁區高發三路二段管線排水改善工程等，以強化台南高鐵鄰近區域供水穩定及韌性。

考量台灣燈會將引入大量人潮，台水六區處加緊趕工，高鐵供水改善工程於今年1月底完工。由於台水六區處的提前佈署，高鐵特定區內水壓獲得顯著提升，燈會開展後供水穩定，台南市政府對自來水公司所做的努力給予高度肯定。

台水六區處更特別指示轄區內歸仁服務所全力配合本次燈會期間各項穩定供水事宜，讓攤商與遊客都能安心用水，盡情享受一場光之饗宴，與台南地區的熱情款待。