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慶祝台灣燈會破千萬人次　台南美食券限量加碼送！

▲為慶祝台灣燈會破千萬人次，自3月5日至7日，連續3日下午6時，台南市政府將在安平燈區美食市集服務台加碼贈送美食券，每場次限量100張。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為慶祝台灣燈會破千萬人次，自3月5日至7日，連續3日下午6時，台南市政府將在安平燈區美食市集服務台加碼贈送美食券，每場次限量100張。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會自2月3日安平燈區盛大開幕，2月24日高鐵燈區也正式點燈，參觀人次至3月2日已破千萬，今年燈會兩大燈區除了設置精彩燈飾及表演活動，並規劃美食市集，集結台南在地特色美食，深獲好評。

為慶祝台灣燈會破千萬人次，自3月5日至7日，連續3日下午6時，台南市政府將在安平燈區美食市集服務台加碼贈送美食券，每場次限量100張，讓民眾花燈看得享受，美食也吃得滿足。

▲為慶祝台灣燈會破千萬人次，自3月5日至7日，連續3日下午6時，台南市政府將在安平燈區美食市集服務台加碼贈送美食券，每場次限量100張。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，安平燈區以「台南400」為主題，沿著安平港邊及台南運河河岸，展出30座燈藝作品，致敬歷史悠久的台南古都，搭配多場次的活動及假日高空煙火與無人機表演，更豐富了燈會的內容；為了讓更多人能夠體驗台南的魅力，在欣賞美麗花燈之後仍保有充沛的體力，特別加碼3場限量贈送美食市集美食券，歡迎來賞燈遊客前往安平燈區美食市集服務台排隊領取。

▲為慶祝台灣燈會破千萬人次，自3月5日至7日，連續3日下午6時，台南市政府將在安平燈區美食市集服務台加碼贈送美食券，每場次限量100張。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，安平及高鐵燈區美食市集共有200多個攤位，不但涵蓋了台南的招牌美食，如炒米粉、臭豆腐，還有各地的特色佳餚，如烤乳豬、烤干貝；台南市政府在燈會期間也經常不定期巡視稽查美食市集衛生安全、價格明確標示及價格合理性，讓遊客可以吃得放心，口袋也安心。

▲為慶祝台灣燈會破千萬人次，自3月5日至7日，連續3日下午6時，台南市政府將在安平燈區美食市集服務台加碼贈送美食券，每場次限量100張。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，為了讓遊客在賞燈之餘有更豐富的美食體驗，推出美食券優惠活動，面值50元，可馬上折抵，想帶朋友一同沉浸於絢爛花燈及垂涎美味的民眾，也可於3月10日前持美食券在安平及高鐵兩燈區使用，詳情請隨時關注市場處官網 (https://marketoffice.tainan.gov.tw/) 及台南市市場巡禮臉書粉絲專頁 (www.facebook.com/TaiNanMarket/)。

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