普濟殿境和勝堂王獻落錠安座祈安大典登場　黃偉哲祝福台南400一「錠」成功

▲台南和勝堂10日舉辦的王獻慶成祈安大典，台南市長黃偉哲受邀出席迎接王船回廠，並透過落錠安座祈福儀式，象徵2024年台南400一錠（定）成功。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南和勝堂每逢龍年之時，都會遵循傳統辦理啟建王獻大典（王船祭典），2024年不僅是連續8科近百年的王獻大典，也恰逢台南400，因此更別具意義，10日的王獻慶成祈安大典，台南市長黃偉哲受邀出席迎接王船回廠，並透過落錠安座祈福儀式，象徵2024年台南400一錠（定）成功。

黃偉哲表示，和勝堂的王獻大典是今年台南地區首艘出航的王船，不僅有著代表府城百年廟宇的歷史意義，更延續傳統文化習俗之精神，將台南在地的宗教民俗信仰發揚光大。也期盼藉此讓更多人認識台南獨有且珍貴的宗教人文，並祈求台南400首艘出航的王船能一帆風順，整年台南400系列活動能一錠（定）成功。

和勝堂表示，今年的王獻大典活動恰好適逢台南400，而台南的開端又正好與「船」有著緊緊相繫的歷史脈絡，代表著府城這片土地開墾的重要象徵，因此，期望透過以舊城區代表性的王船祭典，來響應台南400。

和勝堂指出，今日所有的科儀皆由堂內黑頭小法主持，以此來協助神祇辦理王獻大典，且代天巡狩的王船寶艦在透過紙糊藝師王明賢的巧手之下，經歷長達3個月的時間終於完成，並由普濟殿與和勝堂的小法合力演法下熱鬧開光龍目。

今日王獻大典儀式，黃偉哲市長在立委陳亭妃，以及市議員沈震東、許至椿、蔡宗豪、陳怡珍的陪同之下，共同參香祈福，祈求台灣風調雨順、台南市政興隆，市民朋友闔家安康，廟方也致贈黃偉哲市長紀念廟誌，現場並發放船釘紀念鑰匙圈給參與的市民朋友，場面相當熱鬧盛大。