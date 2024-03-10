　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

普濟殿境和勝堂王獻落錠安座祈安大典登場　黃偉哲祝福台南400一「錠」成功

▲台南和勝堂10日舉辦的王獻慶成祈安大典，台南市長黃偉哲受邀出席迎接王船回廠，並透過落錠安座祈福儀式，象徵2024年台南400一錠（定）成功。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南和勝堂10日舉辦的王獻慶成祈安大典，台南市長黃偉哲受邀出席迎接王船回廠，並透過落錠安座祈福儀式，象徵2024年台南400一錠（定）成功。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南和勝堂每逢龍年之時，都會遵循傳統辦理啟建王獻大典（王船祭典），2024年不僅是連續8科近百年的王獻大典，也恰逢台南400，因此更別具意義，10日的王獻慶成祈安大典，台南市長黃偉哲受邀出席迎接王船回廠，並透過落錠安座祈福儀式，象徵2024年台南400一錠（定）成功。

▲台南和勝堂10日舉辦的王獻慶成祈安大典，台南市長黃偉哲受邀出席迎接王船回廠，並透過落錠安座祈福儀式，象徵2024年台南400一錠（定）成功。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，和勝堂的王獻大典是今年台南地區首艘出航的王船，不僅有著代表府城百年廟宇的歷史意義，更延續傳統文化習俗之精神，將台南在地的宗教民俗信仰發揚光大。也期盼藉此讓更多人認識台南獨有且珍貴的宗教人文，並祈求台南400首艘出航的王船能一帆風順，整年台南400系列活動能一錠（定）成功。

▲台南和勝堂10日舉辦的王獻慶成祈安大典，台南市長黃偉哲受邀出席迎接王船回廠，並透過落錠安座祈福儀式，象徵2024年台南400一錠（定）成功。（圖／記者林東良翻攝，下同）

和勝堂表示，今年的王獻大典活動恰好適逢台南400，而台南的開端又正好與「船」有著緊緊相繫的歷史脈絡，代表著府城這片土地開墾的重要象徵，因此，期望透過以舊城區代表性的王船祭典，來響應台南400。

▲台南和勝堂10日舉辦的王獻慶成祈安大典，台南市長黃偉哲受邀出席迎接王船回廠，並透過落錠安座祈福儀式，象徵2024年台南400一錠（定）成功。（圖／記者林東良翻攝，下同）

和勝堂指出，今日所有的科儀皆由堂內黑頭小法主持，以此來協助神祇辦理王獻大典，且代天巡狩的王船寶艦在透過紙糊藝師王明賢的巧手之下，經歷長達3個月的時間終於完成，並由普濟殿與和勝堂的小法合力演法下熱鬧開光龍目。

▲台南和勝堂10日舉辦的王獻慶成祈安大典，台南市長黃偉哲受邀出席迎接王船回廠，並透過落錠安座祈福儀式，象徵2024年台南400一錠（定）成功。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日王獻大典儀式，黃偉哲市長在立委陳亭妃，以及市議員沈震東、許至椿、蔡宗豪、陳怡珍的陪同之下，共同參香祈福，祈求台灣風調雨順、台南市政興隆，市民朋友闔家安康，廟方也致贈黃偉哲市長紀念廟誌，現場並發放船釘紀念鑰匙圈給參與的市民朋友，場面相當熱鬧盛大。

▲台南和勝堂10日舉辦的王獻慶成祈安大典，台南市長黃偉哲受邀出席迎接王船回廠，並透過落錠安座祈福儀式，象徵2024年台南400一錠（定）成功。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
電價更貴了！4月全面調漲　「超級大戶」漲最兇
明轉濕冷！氣溫越晚越低　鋒面接力來襲
快訊／李智凱世界盃巴庫站「鞍馬摘金」
「壓扁休旅車」害母子命危　駕駛上銬送辦
國中粉絲巧遇阮經天　「可幫簽聯絡簿嗎」他真實反應笑翻！
統一獅啦啦隊公布新成員！4正妹加入
摩鐵退房全是血！1男無生命跡象倒路旁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣中小聯運田徑項目閉幕　18項45人次破大會紀錄

嘉義市西市場外觀重新設計　數位翻轉基地啟用注入青創新動力

第28屆亞洲城市跆拳道錦標賽　新北姊妹檔江宜珊、江宜璇獲雙金

台灣燈會參觀人次創新高　10日晚上閉幕精采可期

關山警察分局精實訓練　保障員警執勤安全

嘉義市童軍慶祝大會表揚優秀童軍　木工文創及消防體驗多元學習

台南市政府辦人人享腎健康健走　黃偉哲呼籲重視保健

公益古禮抓週暨學童開筆禮　黃敏惠親點孩子硃砂

睽違三年！　台東國民中小學英語讀者劇場比賽登場

普濟殿境和勝堂王獻落錠安座祈安大典登場　黃偉哲祝福台南400一「錠」成功

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

台東縣中小聯運田徑項目閉幕　18項45人次破大會紀錄

嘉義市西市場外觀重新設計　數位翻轉基地啟用注入青創新動力

第28屆亞洲城市跆拳道錦標賽　新北姊妹檔江宜珊、江宜璇獲雙金

台灣燈會參觀人次創新高　10日晚上閉幕精采可期

關山警察分局精實訓練　保障員警執勤安全

嘉義市童軍慶祝大會表揚優秀童軍　木工文創及消防體驗多元學習

台南市政府辦人人享腎健康健走　黃偉哲呼籲重視保健

公益古禮抓週暨學童開筆禮　黃敏惠親點孩子硃砂

睽違三年！　台東國民中小學英語讀者劇場比賽登場

普濟殿境和勝堂王獻落錠安座祈安大典登場　黃偉哲祝福台南400一「錠」成功

李智凱世界盃巴庫站「鞍馬摘金」　下一站續拚奧運門票

肥料聯結車「壓扁休旅車」母送兒補習命危　駕駛上銬送辦

彰化縣古蹟「田中陳氏中山堂」遭火噬！85歲翁燒傷送醫

統一獅大巨蛋下半季開打　票價3月底公布

UniGirls第一代學姊林采欣轉戰娛樂圈　女孩年度發表會驚喜表演

台東縣中小聯運田徑項目閉幕　18項45人次破大會紀錄

國王東超2戰皆惜敗作收　主帥：將不甘心化為力量拚戰PLG

嘉義市西市場外觀重新設計　數位翻轉基地啟用注入青創新動力

第28屆亞洲城市跆拳道錦標賽　新北姊妹檔江宜珊、江宜璇獲雙金

國中粉絲巧遇阮經天　「可以幫簽聯絡簿嗎」他真實反應笑翻！

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

行人庇護島又挨撞！男不熟路況撞上去

虎尾鎮長候選人林嘉弘為經濟發展與升格畫藍圖

台南麻豆柚香追香健康路跑南消防火宣導

山立和八達兩公司　捐地興建市民活動中心

南消二大獲贈住警器、防焰口罩！

毒蟲竟駕車在路中昏睡遭南警活逮

獅子會300B3區植樹　為小檜溪公園添綠意

雲林縣冷鏈設施備補助起跑

台南永康出現巨響及大量濃煙竟是廟會燃放鞭炮

全台唯一！桃園棒球場導入DMX燈控系統

太平洋浪花半馬落幕　各組得獎名單出爐

強化災害防救能力　基隆召開強韌台灣四方工作會議

老翁誤信網路投資群組　警方超商逮車手

推動觀光台江鹿耳門文化觀光協會成立

更多熱門

相關新聞

黃偉哲率台南隊參加東京食品展成果亮眼豐碩

黃偉哲率台南隊參加東京食品展成果亮眼豐碩

台南市長黃偉哲此次率領多家台南在地農漁會、業者，再度進軍2024東京食品展，在4天的展期內，台南展區的洽談熱鬧滾滾，初步統計現場接單金額超過3億台幣，較去年成長2.5倍，且鳳梨鮮果的接單更是超過500公噸，是去年的5倍，成果非常豐碩。

台南市長黃偉哲施政滿意度近7成

台南市長黃偉哲施政滿意度近7成

黃偉哲趕回台南直奔五妃街塌陷工地視察

黃偉哲趕回台南直奔五妃街塌陷工地視察

台南天坑最新狀況曝　黃偉哲急赴現場說話了

台南天坑最新狀況曝　黃偉哲急赴現場說話了

台南天坑連夜灌漿填平　黃偉哲急從東京返台

台南天坑連夜灌漿填平　黃偉哲急從東京返台

關鍵字：

普濟殿和勝堂王獻落錠安座祈安黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

即／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

Google Maps導航更便利　推出路線快覽計算即時抵達時間

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

台商創10公司進口辣椒粉　6年前就檢出蘇丹紅

更多

最夯影音

更多
曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面