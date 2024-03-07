台南天坑連夜灌漿填平！五妃街今通車　黃偉哲急改行程返台坐鎮

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

台南市五妃街與西門路一段路口一處新建工地，昨（6）日晚間5時許發生施工處路面塌陷，1台小貨車掉落坑洞內，台南市政府昨晚10時即成立緊急指揮所，緊急調度處理，除勒令該工地停工，並依法開罰27萬元；截至7日上午，修復工程進度超前，塌陷處已灌漿回填完畢，西門路恢復雙向通車，原本在東京參訪的黃偉哲市長也在第一時間更改行程，提前回台坐鎮。

▲台南市西門路、五妃街口路面塌陷出現巨大天坑，7日已灌漿回填完成，恢復通車。（圖／記者林東良翻攝）



▲五妃街往西門路口，預計今早恢復通車。（圖／記者林東良翻攝）



台南市政府表示，西門路、五妃街路面塌陷案在昨夜總動員緊急調度下，各項修復工程進度超前，凌晨12時30分左右，工務局已完成320方混凝土灌漿作業，凌晨2時35分西門路恢復雙向通車。五妃街雖已可通車，但為維護安全，塌陷處會拉起防線，待今日上午施工水溝接管工程完成後，再恢復雙向通車。

▲工務局連夜進行灌漿作業，填平天坑。（圖／記者林東良翻攝）

市長黃偉哲受訪時表示，第一、台南市政府第一時間即啟動緊急應變機制 ，由副市長會同各相關局處首長於現場成立「緊急應變指揮所」；第二、對於建商疏於注意而影響公共安全，已立即依法開罰；第三、針對塌陷處緊急灌漿，灌漿作業提前在午夜12時30完成；第四、經過檢測，周邊的房屋都在安全值內，沒有傾倒的危險，不過市府還是會每3小時進行監測，慎防任何意外發生；案場清空作業已在半夜1時30分完成、傾倒的吊車也切割完成，吊離現場，路面清掃、號誌的恢復也已完成，能夠讓西門路在最短的時間恢復雙向通車；五妃街的部分，也在清空完成與灌漿完成之後恢復交通的通行。