黃偉哲率台南隊參加東京食品展成果亮眼豐碩　外銷訂單創數倍佳績

▲台南市長黃偉哲率領多家台南在地農漁會、業者，再度進軍2024東京食品展，初步統計現場接單金額超過3億台幣，較去年成長2.5倍，成果非常豐碩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲此次率領多家台南在地農漁會、業者，再度進軍2024東京食品展，在4天的展期內，台南展區的洽談熱鬧滾滾，初步統計現場接單金額超過3億台幣，較去年成長2.5倍，且鳳梨鮮果的接單更是超過500公噸，是去年的5倍，成果非常豐碩。

對於今年台南隊參展創下亮眼佳績，黃偉哲市長認為，市府一直致力於開拓外銷市場，透過跟農民及各地農會、貿易商、通路商合作，由市府農業局出面整合資源，讓台南出產的農產品品質及數量能穩定供貨到多元化的通路，不僅能提升台南農產價值，更能透過品質保障來持續穩固外銷通路，在大家持續不懈的努力下，這幾年台南參加東京食品展的成績一年比一年好，相信接下來的外銷商機將非常暢旺，把台南的農特產推向國際。

根據市府農業局統計，這次參展的業者獲得日本各大集團與通路商青睞洽詢、簽訂出口訂單，詢問度高的商品有鳳梨芒果鮮果、文旦果汁、虱目魚排、魚板年糕、桂圓琴酒及羊羹、冷凍鮮果泥及果丁、火鶴花、地瓜QQ球及薯條、各式果乾、麻豆農會文旦商品及虱目魚蝦仁水餃等。

農業局表示，今年在台南400主題館的豐富設計下，現場熱鬧非凡，業績暢旺，參展的業者們在接單開心之餘，也強化了台南產品絕對有條件走向國際的信心，大家無不期待黃偉哲市長與市府團隊未來繼續帶領大家打團體戰，整合台南業者集中資源，2025年再戰東京和世界。