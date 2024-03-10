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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「毀憲亂政誰比得過柯建銘？」　傅崐萁：一群綠營肥貓寄生國家

▲▼國民黨團召開「選前騙票.選後退票，蘇花安打假球，人民安全在哪裡?」記者會 總召傅崐萁 立委蘇清泉 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會朝野交戰，立法院民進黨團總召柯建銘指國民黨立委素質差，更要國民黨主席朱立倫應管好國民黨團，否則任其馬戲團化、不可救藥，建議國民黨辦第二次集訓，否則繼續惡化只會走向歷史的焚化爐。國民黨團總召傅崐萁今（10日）回擊，「國之將亡，必有七患；毀憲亂政，莫此為甚」，批柯建銘所言差矣，要講敗壞國家、債留曾孫、踐踏人民、毀憲亂政，「孰能超越民進黨及柯總召呢？」

傅崐萁指出，民進黨執政八年，國家倒行逆施，人民無所適從，除了掌握行政資源以外，立法院過去一黨獨大，各種不符合民意及國家利益的法律，皆一意孤行地透過人數優勢強硬通過，視國人為草芥，置社稷於不顧。墨子曰：國之將亡，必有七患，意思是當國家出現七種災患的時候，便到了存亡危急的關頭。

首先，國防引戰之患，日前「金廈撞船」事件，民進黨刻意操作成兩岸對立、「抗中」製造惡意螺旋不斷上升，面臨戰爭危機徒增國防隱患。主管機關傲慢自大，除了擅自更改專案報告的名稱，備詢時更是強辭奪理，蠻橫跋扈。

第二，外交敵鄰之患，民進黨執政期間，外交部被戲稱為「斷交部」，八年任內斷交十國，平均一年超過一個友邦與中華民國斷交，其中被蔡政府引以為豪的台美關係史上最好，更是彌天大謊，敵鄰親遠更是當今世界外交政策最無知無腦的政權。

第三，財政國虛之患，八年時間屢次動用特別預算，以柯建銘為首的民進黨立法院詐騙集團無視國家財政紀律，淪為掏空中華民國的第一共犯，眼裡除了自己的權力與地位，不見造福國家社稷之心、愛護黎民百姓之情！更是舉重債留曾孫。

第四，內政集權之患，「促轉會」、「黨產會」淪為東廠打手，無限擴權追殺國民黨。NCC肆意妄為，甚至想修《數位中介法》箝制言論自由。蔡英文所提名的監察委員陳師孟公開說要調查「辦綠不辦藍」的司法官。蘇貞昌擔任行政院長期間，仗勢民進黨在立法院為多數，屢屢反質詢國民黨籍立委，態度極其傲慢。賴清德言稱：「中華民國憲法是災難」，毀憲亂政，莫此為甚。

第五，國君敗壞之患，身為中華民國總統，蔡英文閉門造車、傲慢自大，超過744天不給媒體訪問，完全不見當選時說的「謙卑」。賴清德總統當選人過去台南市長任內，拒絕到市議會備詢，其狂傲早有先例，大選期間答應選民將其老家予以信託，如今不見下文。完全以詐騙謠言網軍為治國手法？

第六，團隊無節之患，民進黨執政團隊散漫無能，士人無恥無節皆為裙帶關係或是既得利益集團把控，有志之士難以報效國家，政府單位及國營事業很多位子都是拿來酬庸之用，一群綠營肥貓寄生國家。

第七，政權敗國之患，民以食為天，民進黨日前為「西布特羅」事件辯稱是單一事件，如今出現系統性的「蘇丹紅」食安問題，依舊死不認錯、藉口一堆。陳健仁侈言台灣食安沒有問題？言猶在耳！「蘇丹紅」致癌物又散佈全台灣！多少萬人已然遭受毒害，綠官竟謂與茶？咖啡？並無二致？

最後，傅崐萁轟，政權與治權平衡是民主國家政治之根本，立法院在過去八年變成一片綠油油，黨國不分？2024這屆國會的國民黨團不過是扮演好在野黨監督的天職，遵循人民賦予我們的義務與期待，但是毎日面對的是民進黨以國家資源、民脂民膏所眷養的網軍、綠媒、側翼、東廠，不斷的鏟除異己，加害忠良，壓榨百姓。
 

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