「罷韓餐廳」突然熄燈！　藍委曝韓國瑜心情會「不捨又難過」　

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

高雄餐廳「釣客食堂」曾以主張罷免前高雄市長韓國瑜、禁抖音入餐廳等炒作噱頭，不過7日因不堪長期虧損及客流量稀少宣布4月10日結束營業。對此，國民黨立委李彥秀透露，在擁韓、罷韓情緒最對立的時候，自己與立法院長韓國瑜的閒聊內容，直言「釣客食堂」熄燈，韓國瑜也會有更多的不捨與難過。

李彥秀提到，「釣客食堂」葉老闆說不堪長期虧損及客流量稀少，所以決定在4月10結束營業，此話道出絕大多數餐飲業者的辛苦與無奈，「這家店絕對不是個案，因其每天拜訪選民與商家」，許多人向她訴苦，股票漲到兩萬點，企業獲利強強滾，民生經濟卻持續低迷，物價人力漲翻天，一般民眾的消費能力卻下滑。

李彥秀直言，喜歡、討厭韓國瑜的人都有，但沒人會否定韓是溫暖的人，連高雄市長陳其邁都跟韓有不錯的私交；在擁韓、罷韓情緒最對立的時候，自己曾問韓會不會生氣難過？韓國瑜回應，如果因為他而賺大錢，不管是捧他還是罵他，都是件好事。

對於釣客食堂熄燈，李彥秀認為韓國瑜也會有更多的不捨與難過，因這將不僅是葉老闆財務的損失，老饕口腹的損失，更是多個員工與家庭突然面臨失業的困境。

最後，李彥秀祝福，期盼葉老闆短暫休息後能早日回歸，實現對粉絲的承諾，更期盼新政府放下意識形態治國，真的讓臺灣風調雨順、國泰民安。