　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃到蘇丹紅怎麼辦？　顏宗海建議多吃「高纖維蔬果」加速排出

記者黃翊婷／綜合報導

蘇丹紅辣椒粉爭議持續延燒，截至9日為止，累計已下架152公噸的相關產品。對於民眾擔心若不慎吃到含有蘇丹紅的食品該怎麼辦，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，蘇丹紅屬於脂溶性偶氮類化合物，多吃高纖維蔬果可以加速排出。

辣椒粉,調味料,香料（示意圖／CFP）

▲蘇丹紅風波未平，部分縣市的學校、醫療長照機構已暫停使用辣椒粉等調味料。（示意圖／CFP，非問題產品。）

國內累計已有數十家下游廠商使用到問題辣椒粉製成產品，根據食藥署統計，目前累計有22批進口辣椒粉含有蘇丹色素，相關下架產品達152公噸。而在近期的查驗結果中，全聯販售的「B.B十三香辣油」也使用到蘇丹紅辣椒粉，台北市衛生局表示，若民眾有買到該款商品，請立即停止食用，並攜帶商品、發票至鄰近的全聯門市辦理退貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於民眾擔心若不小心吃到含蘇丹紅的食品該怎麼辦，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，蘇丹紅屬於脂溶性偶氮類化合物，若民眾自覺吃到相關食品，可以多吃高纖維蔬果，加速將這些物質排出。

營養師高敏敏也建議，想要避免吃到蘇丹紅，民眾採買時可以選擇信譽良好的商家，少買來路不明或標示不清的食品，也要避免購買顏色過於鮮豔或便宜的食品，平時不要只吃特定食物，盡量選擇多樣化的原型食物，均衡飲食。

ET快訊
嘿咻後就分手！他交往小女友1天　賠150萬換緩刑
GD爆熱戀小12歲「韓國小姐」金高恩！　出道17年罕見回應
鋒面明掃全台　降雨模擬圖曝
啦啦隊正妹私接案「遭球團封殺」　同事背後捅刀
帽T男站「大遠百13樓」欄杆外1小時　嚇壞路人
他無中生有停車格！後車卡死動不了　一票人轟自私

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

龍年首次「天赦日」要到了　不做3件事福祿自然來

吃到蘇丹紅怎麼辦？　毒物醫建議多吃「1種食物」加速排出

龍年也救不了？2月新生兒僅9663人　鄉民曝2原因

台南宛如嘉年華會　白天賞蘭抓寶晚上賞燈引爆人潮

任務太多壓力山大！作家提「PIZZA切割法」：一片一片消化困難

鋒面明掃全台　降雨模擬圖曝

全台有雨！　明變天再轉冷

公婆財產都給大小姑…嗆兒「一毛錢都別想」！人妻無奈　眾人吵爆

龍抬頭求錢母、發財水方法一次看！　命理師揭「催財風水」祕法

他無中生有停車格！後車卡死動不了　一票人轟：自私人愈來愈多

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

婁峻碩籌備婚禮沒吵架：我就控制狂　放閃凡凡「她有我身上所有東西♥」

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

龍年首次「天赦日」要到了　不做3件事福祿自然來

吃到蘇丹紅怎麼辦？　毒物醫建議多吃「1種食物」加速排出

龍年也救不了？2月新生兒僅9663人　鄉民曝2原因

台南宛如嘉年華會　白天賞蘭抓寶晚上賞燈引爆人潮

任務太多壓力山大！作家提「PIZZA切割法」：一片一片消化困難

鋒面明掃全台　降雨模擬圖曝

全台有雨！　明變天再轉冷

公婆財產都給大小姑…嗆兒「一毛錢都別想」！人妻無奈　眾人吵爆

龍抬頭求錢母、發財水方法一次看！　命理師揭「催財風水」祕法

他無中生有停車格！後車卡死動不了　一票人轟：自私人愈來愈多

真·反T1裝甲　Gen.G血脈壓制2-0獲勝佔龍頭、還有一場零封

拚年輕化！KMT studio甩老藍男愛說教　短影音、青年論壇成大勢

龍年首次「天赦日」要到了　不做3件事福祿自然來

山立和八達兩公司捐地興建市民活動中心　張善政頒發感謝狀

虎斑貓姊妹遭裝箱丟包獸醫院門口　又熱又怕幸好護士及時發現

GD爆熱戀小12歲「韓國小姐」金高恩！　出道17年罕見回應

吃到蘇丹紅怎麼辦？　毒物醫建議多吃「1種食物」加速排出

中國核電廠排水含氚量　最多達「日本福島核電廠的9倍」

國際獅子會300B3區環保植樹　125株風鈴木為小檜溪公園添綠意

大貓咪「四肢戴手套」大字形乖躺看牙醫　平時霸氣全失

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

生活熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

全台有雨！　明變天再轉冷

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

客人摩鐵嗨完　竟「扛走八爪椅」

鋒面明掃全台　降雨模擬圖曝

路邊YouBike車籃裡有槍　他嚇壞衝派出所

他無中生有停車格！後車卡死動不了

4縣市低溫特報　跌破10度範圍曝

小姑衣服沒人幫洗！竟一改態度叫大嫂

公婆財產給大小姑　嗆兒一毛錢都別想

更多熱門

相關新聞

頂呱呱「不提供胡椒粉」麥當勞暫不跟進

頂呱呱「不提供胡椒粉」麥當勞暫不跟進

致癌物「蘇丹紅」風波持續延燒，速食業者「頂呱呱」8日宣布，雖然原物料未檢出蘇丹紅，不過已暫停供應胡椒粉及部分商品；另外，肯德基說明，為使顧客安心，已暫停主動提供胡椒鹽包；麥當勞、摩斯漢堡、漢堡王均未調整產品項目，會再持續闗注。

蘇丹紅食安風暴　王必勝：「從源頭阻絕」延長禁輸時間

蘇丹紅食安風暴　王必勝：「從源頭阻絕」延長禁輸時間

「B.B十三香辣油」有蘇丹紅！金門全面下架

「B.B十三香辣油」有蘇丹紅！金門全面下架

全聯下架1.6萬瓶「B.B十三香辣油」

全聯下架1.6萬瓶「B.B十三香辣油」

大酸政院食安辦　蔣萬安：早上有喝咖啡沒有吃到蘇丹紅

大酸政院食安辦　蔣萬安：早上有喝咖啡沒有吃到蘇丹紅

關鍵字：

蘇丹紅顏宗海

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

全台有雨！　明變天再轉冷

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

被嫌床上「像充氣娃娃」！她認了沒感覺　男友一聽崩潰

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

1個月瘦6~8kg！日醫推「擺爛減肥法」

台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面