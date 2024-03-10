吃到蘇丹紅怎麼辦？　毒物醫建議多吃「1種食物」加速排出

記者黃翊婷／綜合報導

蘇丹紅辣椒粉爭議持續延燒，截至9日為止，累計已下架152公噸的相關產品。對於民眾擔心若不慎吃到含有蘇丹紅的食品該怎麼辦，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，蘇丹紅屬於脂溶性偶氮類化合物，多吃高纖維蔬果可以加速排出。

▲蘇丹紅風波未平，部分縣市的學校、醫療長照機構已暫停使用辣椒粉等調味料。（示意圖／CFP，非問題產品。）

國內累計已有數十家下游廠商使用到問題辣椒粉製成產品，根據食藥署統計，目前累計有22批進口辣椒粉含有蘇丹色素，相關下架產品達152公噸。而在近期的查驗結果中，全聯販售的「B.B十三香辣油」也使用到蘇丹紅辣椒粉，台北市衛生局表示，若民眾有買到該款商品，請立即停止食用，並攜帶商品、發票至鄰近的全聯門市辦理退貨。

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至於民眾擔心若不小心吃到含蘇丹紅的食品該怎麼辦，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，蘇丹紅屬於脂溶性偶氮類化合物，若民眾自覺吃到相關食品，可以多吃高纖維蔬果，加速將這些物質排出。

營養師高敏敏也建議，想要避免吃到蘇丹紅，民眾採買時可以選擇信譽良好的商家，少買來路不明或標示不清的食品，也要避免購買顏色過於鮮豔或便宜的食品，平時不要只吃特定食物，盡量選擇多樣化的原型食物，均衡飲食。