　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣迎國會外交處女秀！　率跨黨派立委14人出席APPU年會

▲立法院副院長江啟臣率跨黨派立委14人赴日參與「52屆亞洲太平洋國會議員聯合會」年會。（圖／江啟臣臉書）

▲立法院副院長江啟臣率跨黨派立委14人赴日參與「52屆亞洲太平洋國會議員聯合會」年會。（圖／江啟臣臉書，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院副院長江啟臣今（10日）率跨黨派立委14人前往日本東京參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會。江啟臣透露，除了參加APPU會議，也將拜訪日本政要、政黨進行交流，並於桃園國際機場受訪時表示，除了是疫情後首次實體會議，也是新國會第一次國會出訪及外交，預期會有豐碩成果。

江啟臣行前在機場發表簡短談話，今天是立法院跨黨派14個委員一起出訪，也是新國會第一次的國會外交，預定參加在日本東京召開的「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，預計是3月11日到3月14日，APPU從1965年成立至今，這次是要召開第52屆的大會，也是2020疫情期間視訊會議，首次實體會議。

江啟臣說，台灣在2019年時也曾主辦過年會，這次由日本主辦，朝野相當重視，所以跨黨派組成14名委員訪團一起參與，這次年會主要討論的是關於氣候變遷，尤其是大規模的災害如何預防、減災，台灣有經驗也有專業，更想跟會員國一起分享，相信這次的會議也會有很多深入的討論。

江啟臣強調，因為參與的都是國會議員，透過國會議員的交流，對相關議題做進一步的討論也分享彼此經驗，希望未來能有更多國際合作，並藉由這次的出訪，除了參加國際組織會議外，也能夠進行國會外交，不管在經貿、文化、經濟甚至是安全等方面，台日間都有深厚、密切的關係，藉由跨黨派國會議員的交流，對於台日之間關係的深化可進一步的加強。

▲立法院副院長江啟臣率跨黨派立委14人赴日參與「52屆亞洲太平洋國會議員聯合會」年會。（圖／江啟臣臉書）

ET快訊
快訊／「津棧」蘇丹紅辣椒粉竄9縣市！　新增11家受害廠商
快訊／台中砂石車翻覆！轎車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危
傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒獨坐經濟」　要求空服14hrs航程
快訊／高雄津棧又被查到1批蘇丹紅辣粉！　停業半年再罰120萬
新北某診所掛號費「150→1000元」超嚇人？　院方解釋了
台中連鎖牛排屋大火！　2樓全面燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣迎國會外交處女秀！　率跨黨派立委14人出席APPU年會

拚年輕化！KMT studio甩老藍男愛說教　短影音、青年論壇成大勢

幕後／重整社群再出發！柯文哲拚聲量保溫　百萬YT增節目「暢聊國政」

游淑慧質疑唐鳳出差花17萬機票　數發部：預算依規編列

黃捷遭黑粉辱罵拒和解　曝光罵人價目表：「舔綠的垃圾」罰6千

觀察／藍委把立院當秀場　陳建仁「點出錯誤、論述政策」強勢拆招

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

內湖瓦斯無預警斷供民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：避免寒流時施作工程

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

吐血！黃國昌轟NCC報告7成照抄　「小學生都不敢如此偷懶敷衍」　

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

江啟臣迎國會外交處女秀！　率跨黨派立委14人出席APPU年會

拚年輕化！KMT studio甩老藍男愛說教　短影音、青年論壇成大勢

幕後／重整社群再出發！柯文哲拚聲量保溫　百萬YT增節目「暢聊國政」

游淑慧質疑唐鳳出差花17萬機票　數發部：預算依規編列

黃捷遭黑粉辱罵拒和解　曝光罵人價目表：「舔綠的垃圾」罰6千

觀察／藍委把立院當秀場　陳建仁「點出錯誤、論述政策」強勢拆招

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

內湖瓦斯無預警斷供民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：避免寒流時施作工程

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

吐血！黃國昌轟NCC報告7成照抄　「小學生都不敢如此偷懶敷衍」　

今年國中會考5／18、5／19登場　19.2萬人報考「人數再創新低」

建浮動碼頭援助加薩！　五角大廈：估需動員千名美軍耗時60天

歡唱喝到爛醉！南投男出手推友一把　他頭重擊地面吐血慘亡

免費「烏來部落一日遊」！車資、導覽、餐食全包　下次開搶時間曝

快訊／台中砂石車翻覆！轎車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

快訊／津棧2.1萬kg蘇丹紅辣椒粉竄9縣市　新增11家受害廠商曝

台灣首位千萬YTR！起底奇軒童年　靠阿嬤「賣麻糬養大」

烏克蘭愛國者系統「炸成火球」畫面曝光　俄極音速飛彈命中車隊

江啟臣迎國會外交處女秀！　率跨黨派立委14人出席APPU年會

剛準備進廠維修！英「伊莉莎白女王號」發生火災　原因調查中

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

她踢爆唐鳳數發部　2人出差舊金山噴72萬！有人花17萬買機票

唐鳳出差機票17萬？　數發部回應

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

數發部一年出國329天　砸4億弄辦公室

黃捷遭黑粉辱罵拒和解　曝光罵人價目表：「舔綠的垃圾」罰6千

幕後／柯拚保溫　百萬YT增節目聊國政

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

「KMT studio」甩開老藍男愛說教風格　短期、中期策略曝

觀察／藍委把立院當秀場　陳建仁強勢拆招

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴海外找代孕　陳菁徽揭「傷心檔案」

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

吐血！黃國昌轟NCC報告7成照抄　「小學生都不敢如此偷懶敷衍」　

內湖瓦斯無預警斷供民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：避免寒流時施作工程

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

更多熱門

相關新聞

「KMT studio」甩開老藍男愛說教風格　短期、中期策略曝

「KMT studio」甩開老藍男愛說教風格　短期、中期策略曝

民眾黨崛起，大搶青年選票，國民黨的老政治玩不出新把戲，討不到便宜，吞下總統大選三連敗，不只無法中斷民進黨八年執政，立法院也沒能過半，「青年認同」成為國民黨難以突破的障礙。為了拉近與年輕人距離，國民黨6日通過組織改造案，將「三青」單位整併為數位黨部（KMT Studio）。新任青年部主任廖偉翔接受《ETtoday》新聞雲受訪時提出短期與中期目標，並預告未來將有青年論壇活動，力推短影音勢在必行，勇敢去嘗試每一種可能性。

黃捷遭黑粉辱罵拒和解　曝光罵人價目表：「舔綠的垃圾」罰6千

黃捷遭黑粉辱罵拒和解　曝光罵人價目表：「舔綠的垃圾」罰6千

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

關鍵字：

國民黨江啟臣柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

全台有雨！　明變天再轉冷

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

啦啦隊正妹私接案「遭封殺」！小帆9年委屈全說了

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

被嫌床上「像充氣娃娃」！她認了沒感覺　男友一聽崩潰

1個月瘦6~8kg！日醫推「擺爛減肥法」

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面