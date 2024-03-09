怕用到蘇丹紅！肯德基、頂呱呱「不提供胡椒粉」　麥當勞暫不跟進

▲頂呱呱即日起「胡椒粉及部分商品」暫停供應。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

致癌物「蘇丹紅」風波持續延燒，速食業者「頂呱呱」8日宣布，雖然原物料未檢出蘇丹紅，不過已暫停供應胡椒粉及部分商品；另外，肯德基說明，為使顧客安心，已暫停主動提供胡椒鹽包；麥當勞、摩斯漢堡、漢堡王均未調整產品項目，會再持續闗注。

頂呱呱

頂呱呱8日發出公告，原物料供應商已提供相關檢驗報告佐證，皆無檢出「蘇丹紅原料」，縱使如此，頂呱呱表示，「為更加保障消費者食用安心，針對可能有疑慮之品項已自行送檢中，即日起『胡椒粉及部分商品』暫停供應，待自行檢驗報告合格後會再另行公告恢復。造成不便，敬請見諒！」

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▲肯德基。（圖／業者提供）



肯德基

台灣肯德基說明，「以食品安全為最優先考量，並遵循衛生和食品安全法規。『胡椒鹽包』僅在顧客需要時提供，非日常主動提供。為使顧客安心，我們已主動暫停供應，並待市場供應穩定後，再恢復供應。」

麥當勞

麥當勞一向遵守政府法規，落實食品安全管理，產品目前無相關調整，並將持續闗注。

摩斯漢堡

摩斯漢堡為消費者嚴格把關，原物料產品皆有合格檢驗報告，同時遵守及配合各縣市政府政策，提供消費者健康、安心、安全的餐點及服務。

漢堡王

漢堡王表示，目前品項無特別調整，因辣椒醬等食材皆有請供應商提供原物料證明，由於漢堡王已無販賣炸雞，因此也沒有提供胡椒鹽包。