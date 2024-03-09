老歌金曲音樂會溫馨動人心弦　銀髮族手舞足蹈憶青春

▲台南市東區千禧公園老歌金曲音樂會，這些膾炙人口的金曲，勾起銀髮族長輩們青春時代的美好回憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「愛過的老歌、你能記得的有幾首？」，3月9日周末的午後，在台南市東區千禧公園有一場別開生面的音樂會，觀眾大都是銀髮族，細細聆聽歌手們演繹鄧麗君柔情的嗓音、洪榮宏的台語老歌，以及欣賞劉文正動人的舞蹈，這些膾炙人口的金曲，勾起銀髮族長輩們青春時代的美好回憶。

這場音樂會是由台南市星月音樂藝文協會主辦，台南市議員曾之婕服務處、陳怡珍、周麗津、李中岑、林冠維、周奕齊、吳禹寰等7位議員、東區關聖里辦公處、中華圓夢公益展望會、惠豪唱片協辦，演唱的歌曲都是40、50年代動聽感人的老歌金曲，也引起在場許多銀髮族「老寶貝」的共鳴，不僅在台下跟著哼唱，也不時手舞足蹈拍手唱和。

音樂會共分為三個單元進行，第一單元由「感動人心懷念金曲」揭開序幕，邀請昔日影視歌三棲巨星劉尚謙深情獻唱「愛情的力量」及英文老歌炒熱現場氣氛，歌手錦幸演唱鄧麗君組曲、麗絲和黑龍演奏月夜愁民謠歌曲、紫容獻唱愛江山更愛美人、阿美阿美，還穿插李小龍的川劇變臉，逗得現場觀眾笑逐顏開。

第二單元「舞動青春活力洋溢」帶來快板的唱跳和觀眾同樂，由星月音樂藝文協會理事長游宜橙和硬筆書法協會理事長許旗成合唱「我怎能忘記」、游宜橙並獨唱「放風飛」，另外曉燕子擔綱「迷戀恰恰」歌舞表演、裕宗演出經典台語老歌「康康庫拉布」，寓意希望大家都能健健康康快樂過日子、潤清吟唱「千行淚」、麗絲和黑龍再次彈奏「愛的路上我和你」。

第三單元「三代同堂幸福傳唱」，則邀請現場觀眾即興演出，尤其有子孫輩的民眾上台，唱出「老寶貝」們世代的老歌金曲，不僅達到親子和樂的目的，也逗得長輩們相當開懷，整場音樂會也劃下溫馨的句點。

值得一提的是，現場觀眾當中有許多銀髮族「老寶貝」，是關聖里巷弄長照站的里民，里長周楹婍平時提供在地老人福利服務，在社區據點辦理許多音樂活動課程，鼓勵長者參與，營造健康的社區環境，在這次音樂會中更是完全投入。議員曾之婕表示，星月音樂藝文協會精心策劃一場音樂饗宴，勾起銀髮族長輩們青春時代的回憶，也用音樂薰陶人心，相當有意義。