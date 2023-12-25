結合音樂家企業家愛心　中醫大附醫藉悠揚樂音撫慰人心

▲中醫大附醫與由鉅建設董事長林嘉琪準備充滿聖誕氣息的禮物，並特別親自到病房探視無法參加音樂會的病童。

（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

中國醫藥大學附設醫院除提供優質醫療照護外並持續以豐富的人文關懷活動讓來院就醫病友心靈獲得安適，22日與林增連慈善基金會攜手舉辦「相信希望相信愛慈善音樂會」活動，結合音樂家及企業家的愛心，藉悠揚樂音撫慰病人及家屬。音樂會由享譽盛名的女高音楊令璿老師、陳俞汎老師以及張敏魂老師連袂演出。

除了在兒科病房安排聖誕禮讚組曲與小病人一起同樂，在享受優美樂聲的同時，中醫大附醫與由鉅建設董事長林嘉琪準備充滿聖誕氣息的禮物，並特別親自到病房探視無法參加音樂會的病童。11歲的吳小弟，經歷一場看似普通的發燒，卻是危及生命的敗血性休克，入住加護病房，現在，他正努力復健，重新學習走路，在這場戰役中，感謝醫護團隊幫助他從死亡邊緣獲得重生。

其中在安寧病房中的一位堅韌不屈的生命鬥士賴先生，在現場分享他的生命故事。賴先生表示，雖然在2019年12月就診斷出末期盲腸癌，但接受安寧療護後，他轉以正念面對疾病，無論多大的困難，家人都堅定地團結在一起，互相扶持與鼓勵。他的分享，讓我們看到了生命的堅韌與美好，也讓我們明白愛與關懷是多麼的重要。

林嘉琪董事長說，健康的人要特別珍惜目前所擁有的幸福，並且學習付出；生病的人要相信希望，相信中醫大附醫可以給自己最好的醫療照顧，相信有一群人正在給自己溫暖，給自己力量，我們要相信希望相信愛。

中醫大附醫院長周德陽說，希望透過美妙的音樂，除了表達醫師對病人的關懷，慰勞終年辛苦的醫療團隊。中醫大兒童醫院王志堯院長也提到，這場音樂會最重要是為病友加油打氣，拉近醫病之間的距離。中國醫藥大學附設醫院秉持著，蔡長海董事長「取之社會、用之社會」的回饋理念，以關懷利他為初衷，時刻以病人為中心，關注病人身體與心靈的健康，以全人、全時、全程的優質醫療照護讓病人獲得妥善的治療，更希望病人家庭感受到各界的溫暖支持、重現笑顏。

▲中國醫藥大學附設醫院22日與林增連慈善基金會攜手舉辦「相信希望相信愛慈善音樂會」活動。（圖／記者游瓊華翻攝）