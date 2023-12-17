南藝大下鄉辦音樂會報佳音　結合南消左鎮分隊、區公所防災宣導

▲台南藝術大學國樂系，於左鎮教會戶外廣場舉辦「藝術下鄉音樂會」，消防局第四大隊左鎮分隊，藉機宣導防火防災知識，並發送消防局2024年溫馨月曆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接聖誕佳節，並透過音樂拉近藝術與民眾的距離，國立台南藝術大學國樂系，17日下午於左鎮教會戶外廣場舉辦「藝術下鄉音樂會」，由校內優秀的音樂系師生現場進行國樂演奏，也傳送聖誕佳節氣氛。

台南市消防局第四大隊左鎮分隊，利用大家沉醉在絲竹的音樂同時，也藉機宣導防火、防災知識，並於現場發送消防局2024年溫馨月曆。左鎮消防人員也提醒在場民眾，家中長者不可忽視，須多留意防火安全，盡可能居住在避難層，強烈建議裝設「住宅用火災警報器」，火災發生才能及時反應避難；再者，烹調食物時一定要養成「人離火熄」的習慣，避免因忘記，造成爐火火災；使用瓦斯鋼瓶，拒收過期之鋼瓶。此外，這幾天遇到寒流來襲，尤其使用燃氣熱水器應保持通風，避免一氧化碳中毒及使用電暖爐取暖，務必遠離可燃物。

四大隊大隊長蔡國保表示，每年的防火宣導活動推陳出新，目的就是在提升民眾用火用電，使用瓦斯安全，加強居家防火意識。另外，鑑於義消年紀漸長，招募不易，鼓勵年輕有為的市民朋友加入義消大家庭，協助消防局一起來為維護消防公安而努力，一同守護台南市的安全。

消防局李明峯局長亦表示，消防局秉持市長黃偉哲的施政理念，消防人員不斷利用各種平台或時機來進行防火宣導，本次將防火宣導活動融合知性藝術與生活美學，提供優質防火觀念，加深印象，讓偏鄉民眾於音樂聲中獲得滿滿的防火知識，期望降低火災發生率，並減少人命傷亡及財產損失，讓我們的生活環境更加安全宜居。