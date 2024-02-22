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銀髮族元宵節好食！花蓮慈院「燕麥棗泥元宵」手把手教你做

▲花蓮慈院營養科營養師團隊與日間照顧整合中心合作，設計職能課程「燕麥棗泥元宵DIY」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院營養科營養師團隊與日間照顧整合中心合作，設計職能課程「燕麥棗泥元宵DIY」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2月22日是營養師節，花蓮慈濟醫院營養科特別攜手日間照顧整合中心，帶著長者共同製作適合銀髮族易吞嚥、好消化的「燕麥棗泥元宵」，由陳哲揚營養師帶著長者們一起手做，低GI高蛋白又應景的棗泥元宵，慶祝營養師節及即將到來的元宵節，也邀請大家響應蔬食弘法利生護眾生。

▲花蓮慈院營養科營養師團隊與日間照顧整合中心合作，設計職能課程「燕麥棗泥元宵DIY」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲陳哲揚營養師（左二）帶領長輩按部就班動手做元宵。

陳哲揚營養師分析「燕麥棗泥元宵」料理特色，材料使用優質黑豆蛋白質，有降低膽固醇、補充雌激素、穩定血壓、改善缺鐵性貧血等特色。另外，紅棗含有黃酮類、多醣類與維生素C，這些都是身體不可或缺的抗氧化物，能幫助身體清除過多的自由基，抗氧化、抗發炎。而且紅棗、燕麥富含膳食纖維，能幫助腸胃加速蠕動，改善便祕症狀，此外，桂圓性溫味甘，益心脾，補氣血，具有良好的滋養補益作用，外皮使用易咀嚼吞嚥的糯米糰，最後裹上燕麥增加膳食纖維的攝取，建議每顆元宵切成四等份，方便長輩當茶點時共享。

▲花蓮慈院營養科營養師團隊與日間照顧整合中心合作，設計職能課程「燕麥棗泥元宵DIY」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院日間照顧整合中心主任張幸齡（右一），細心指導長輩做元宵。

元宵節就是要吃有包餡的元宵。日間照顧整合中心主任張幸齡說，上了年紀長輩，老化退化都是正常的，很多牙口不好，元宵節就擔心他們吃元宵會不會噎到，而且很多老人有高血糖、高血壓、高血脂問題，這次來到的同心圓日間照顧中心，其中的長輩有近九成是失智，還有一成是因為慢性病失能，希望透過節慶活動讓他們懷舊，豐富生活。

▲花蓮慈院營養科營養師團隊與日間照顧整合中心合作，設計職能課程「燕麥棗泥元宵DIY」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲梁榮顯營養師一旁細心指導長輩捏餡訣竅。

洪月阿嬤是同心圓日間照顧中心照顧的長者，張幸齡主任說，這次活動特別鼓勵她前一天來練習，因為聽說燕麥棗泥元宵是要幫助證嚴法師弘法利生，洪月阿嬤為了要上鏡頭還特別去燙髮，練習的時候，揉麵團的手勢也特別有架式。

促進大腦活化是照顧長者的活動規劃重點，讓老人家透過不同料理分辨不同節日，除了增加節慶氣氛，也能讓長者在節慶有參與感，透過這次活動提升大眾對老化的飲食與營養健康需求的重視，長者們有機會能自己動手做想吃的餐點。最後長者們也用親手做的燕麥棗泥元宵，祝福營養師們「營養師節快樂！」

▲花蓮慈院營養科營養師團隊與日間照顧整合中心合作，設計職能課程「燕麥棗泥元宵DIY」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲洪月阿嬤因為燕麥棗泥元宵是要幫助證嚴上人弘法利生，她為了要上鏡頭還特別去燙髮，揉麵團的手勢也特別有架式。

做元宵揉麵團算是高難度動作，沒有揉開時餡比較難包起來，揉太薄餡又容易破掉外露，陳哲揚營養師分享自己陪伴長者DIY的心得，做元宵的時候需要長輩們合心協力，精細功能比較好的長輩揉麵團，動作比較不俐落的長輩可以幫忙包餡、滾元宵，重點是讓大家一起動手做的樂趣。

陳哲揚營養師提醒市售常見的元宵吞嚥、消化不易，對於消化系統較差、腸胃功能較弱及老人小孩等，應減少份量並小心食用。如果是有三高問題的民眾，需要把握「均衡飲食、多纖維、原型食物」的原則。

▲花蓮慈院營養科營養師團隊與日間照顧整合中心合作，設計職能課程「燕麥棗泥元宵DIY」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲長輩們端著「燕麥棗泥元宵」成品，高興的與營養師一起慶祝營養師節快樂。

食譜：燕麥棗泥元宵
材料(1人份，共1顆)
外皮:
一、 材料:
1.燕麥片 15克
2.糯米粉 10克
3.水 100cc
4.堅果仁碎 少許

B. 作法:
1. 將燕麥片切碎一些，使燕麥片顆粒小一些即可，不必切成碎末。
2.糯米粉，倒入溫水，揉成麵團，操作中麵團上要蓋上一塊濕布，以防表面風乾變硬
3. 麵團分成小份，揉圓後壓成小餅狀
4.把餡料(參考內餡)作法包入後用滾水煮熟放涼後在將堅果碎、燕麥片放在鐵盤上利用
“滾元宵”方式成型。
內餡:
A: 材料:
1.紅棗 20克
2.黑豆 5克
3.水 少許
4.糖 5克
5.桂圓 2.5克

B: 作法:
1.將紅棗、黑豆浸泡水裡放冰箱1個晚上。
2.將紅棗、黑豆在電鍋蒸熟並將紅棗籽取出。
3.紅棗、黑豆放進調理機打成泥。
4.可邊打泥邊放糖,調至自己喜愛的甜度。

四、 器具
1. 大鐵盤5組
2. 鐵盆8組
3. 小鐵碗4組
4. 大湯勺4隻
5. 小湯勺4隻
6. 食用剪刀4隻
7. 保鮮膜一大捆

營養分析：
營養素 1顆
熱量（kcal） 145
蛋白質（g） 5
脂肪（g） 2.1
碳水化合物（g） 29.3
膳食纖維(g) 2.9
 

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銀髮族元宵節好食慈院燕麥棗泥元宵手把手

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