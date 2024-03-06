加薩至少3萬人喪生！　哈瑪斯喊話「努力達成停火協議」

▲葉門一名男子參加聲援加薩遊行期間，揮舞巴勒斯坦國旗 。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

加薩衛生部6日指出，自去年10月7日、以色列發動軍事進攻以來，當地至少3萬717名巴勒斯坦人喪生。隨著穆斯林齋戒月（Ramadan）即將於3月10日開始，哈瑪斯也表示，將繼續朝著與以色列達成停火協議的目標努力。

加薩衛生部提到，在以色列的軍事進攻中，至少3萬多人死亡，另外還有7萬2156人受傷。光是在過去24小時，就有86人身亡、113人受傷。

齋戒月期間，以色列與阿拉伯世界之間的敵意與暴力往往激增，因此各國領袖強烈希望在此之前達成停火協議。目前，哈瑪斯、卡達與埃及的談判代表齊聚開羅，試圖達成40天停火協議，內容包括增加運往加薩的援助物資，要求提供目前依然活著的人質名單等，但會談已經來到第3天，卻沒有取得任何突破。

▲加薩地區慘遭戰火蹂躪。（圖／CFP）



對此，哈瑪斯於6日聲明，「我們正在展現必要的彈性，以利全面停止針對我們人民的侵略」，但以色列仍在逃避。他們重申，除非停火，否則不會進行任何換囚行動。高級官員納伊姆（Bassem Naim）也指出，人質散落在不同組織控制的戰鬥地區，因此如果沒有停火，不可能提供人質名單。

以色列方面，卻僅希望暫停戰鬥，以利把人質帶回家，並讓更多援助進入加薩，但堅稱在哈瑪斯被殲滅之前，不會結束衝突。一名消息人士透露，以色列沒有參與開羅談判，就是因為哈瑪斯拒絕提供依然活著的人質名單。

另一方面，根據《路透社》報導，美國2周前首次提出聯合國安理會決議草案，5日卻第三度進行修改，內文支持「在加薩立即停火大約6周，並且釋放所有人質」，以反映美國副總統賀錦麗直言不諱的評論，呼籲以色列採取更多行動，緩解加薩的「人道主義災難」。

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