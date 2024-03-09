觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

▲行政院長陳建仁。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

新國會開議至今，新科國民黨立委個個花招百出，翁曉玲嗆「質詢看守內閣白費唇舌」、「我質詢你是上對下」；牛煦庭問「你對天主反省內容是什麼」；羅廷瑋則要求行政院對國人驗尿，看是否有「乙型受體素」。面對在野黨頻頻揶揄宗教信仰、挑戰科學邏輯，一向溫和的行政院長陳建仁也數度動怒，讓新國會像是回到蘇揆時期，久違的「熱鬧非凡」。

陳建仁帶著聖騎士光環上任、風格溫厚，答詢向來都是面帶笑容，雖不時受到在野黨立委「高分貝」挑戰，仍維持一貫溫和作風，一些大砲立委自討沒趣後都選擇收斂火力，有藍委私底下坦言，陳建仁確實是很客氣、仁心仁術的人，對委員題目有問必答，需要的報告也會責成官員儘速送達，跟前任蘇揆劍拔弩張的氣氛有很大差異，「那幫跟刺蝟一樣、極愛反質詢的戰鬥派閣員都跟著變溫和了。」

陳建仁鮮有怒容，過去僅面對無黨籍立委高金素梅「疑美論」時大動肝火，除此之外，陳建仁在質詢環節更多扮演的是閣員、委員火爆衝突下的緩衝角色，在國防部長邱國正、衛福部長薛瑞元幾次和立委交鋒過程中，都是由他出面打圓場。但新的會期，陳揆詢答應對熟稔許多，對許多議題掌握更加深入，如今面對新科藍委挑戰，他也站到第一線與委員交手。

陳建仁擁有中央研究院院士、世界科學院院士、美國國家科學院外籍院士、宗座科學院院士等學術榮銜，在流行病學及公共衛生學界地位崇高；他也是虔誠天主教徒，2010年獲梵蒂岡冊封為聖大額我略教宗騎士團勳章爵士與耶路撒冷聖墓騎士，向來不喜歡自己的信仰被拿來作文章。在備詢時，科學與信仰就是他的兩大地雷。

隨著第十一屆立法委員報到，重新洗牌的國會展現「新氣象」，不少新科在野黨立委力求表現，在食安及施政報告質詢中花招百出，更頻頻揶揄陳建仁信仰，國民黨新科立委牛煦庭就問陳建仁，每天反省時跟天主說什麼？讓原本笑著恭喜牛煦庭當選的陳揆臉色一沉，並說這是他跟天主之間的對話，請牛煦庭「不要過問」，之後備詢也沒給牛好臉色看，針對桃園龍潭園區、瘦肉精等議題尖銳回應，讓牛連忙呼籲，「請院長深呼吸，不要變成戰狼哥，聖騎士不要變成聖戰士。」

國民黨團總召傅崐萁質詢時更列舉蔡政府表現，並酸陳建仁「全民為你收爛攤子，希望你今天晚上禱告的時候，要對得起2300萬人」，陳建仁也回擊：「我感謝天主，台灣是亞洲第一名」。新科立委廖偉翔質詢時同樣提到陳建仁信仰，質問祈禱時有沒有反省中央對台中市政府的處置？陳揆則嚴肅回應，每天早上都會反省自己哪裡可以改進，但不包括這件事。

除信仰外，陳建仁最大地雷就是科學，對廖偉翔後續提出的瘦肉精等科學議題，陳建仁明顯動氣，廖偉翔聲稱，同批豬肉庫存剩11.7公斤，換算下來只有3%，如何保證另外97％沒有問題？陳建仁無奈回應，「一群豬吃了瘦肉精，瘦肉精只會跑到一塊豬肉才奇怪。我講的食安是科學，你講的是政治」。陳甚至數度拉高語調、皺眉頭，對廖的質詢頗有意見。

國民黨聲量天王羅智強、天后徐巧芯同樣不放過食安專報機會，對於陳建仁指台中市府公布流程有誤，羅智強質詢時高分貝直言，「如果要檢驗正確才能公布，那就寫進法條啊！」此言一出，陳建仁傻眼表示「這是基本常識」，連立法院長韓國瑜都要介入緩頰，並呼籲委員跟官員互相尊重。

徐巧芯則是不斷質疑台糖豬肉檢驗流程，陳建仁解釋時則打斷表示，「我是問你百分之多少，我想知道啊！」、「不想問你怎麼驗出來的」，讓陳建仁也忍不住動氣回應，您現在就是外行話，食安不是這樣檢查的，「委員你的邏輯呢？不要再竹篙鬥菜刀。」

除了針鋒相對的質詢比拼，新國會也有一些有趣畫面，出身養豬大縣雲林的國民黨立委丁學忠力挺台糖豬，他不相信台糖會洗產地更不信會進口瘦肉精飼料，變相質疑台中市府說法，但丁話鋒一轉，提議要驗豬肉的產地DNA，讓陳揆一頭霧水。羅廷瑋則詢問「抽樣數大於30，可代表母體」的科學邏輯，陳建仁耐心從基礎統計學解釋起，並說明，N≧30的時候，95%信賴區間的測定值就在可信的範圍內。這是一般食品檢驗要用抽樣檢查的原理。

陳建仁溫厚的備詢風格，雖讓朝野氣氛緩和不少，但鮮有交鋒的國會也頓失媒體關注，此次新科立委和幾位高聲量政治明星招式盡出，守候在立院的媒體也明顯增加，也讓新國會像過往蘇揆時期一樣熱鬧非凡。