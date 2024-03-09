藍委把立院當秀場　陳建仁接招「點出錯誤、論述政策」強勢回應

▲行政院長陳建仁本會期赴立法院備詢，砲火明顯加強。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新國會開議後，國民黨重回國會最大黨，不少新科立委質詢時更是花招百出，但行政院長陳建仁也非省油的燈，此會期備詢時明顯可以看出砲火猛烈，沒給這些無理取鬧的立委好臉色。民進黨人士觀察，國民黨立委網紅化、名嘴化甚至質詢無厘頭，陳建仁近期的反應是因應新局勢被迫做出的調整，不是出於對立委的挑釁，是基於職責一定要講清楚。

民進黨人士觀察，詢答是一個對等的關係，質詢、備詢者共用時間，這是最基本的互動，「因此官員言所當言、為政策說明跟辯護，這是天職，在共享的時間裡當然有權利表達」。

「為什麼大家會覺得陳建仁團隊改變？要從源頭來看。」黨內人士指出，新國會的生態，新一屆立委的問政風格明顯網紅化、名嘴化。兩種類型的立委都會把議事台變成政論節目，自己講自己的不給官員回答外，甚至會刻意引導答覆，好符合預先設定的「腳本」。

該人士提到，還有一種是「無厘頭型」的立委，質詢的邏輯顛倒、基本命題都問錯，這種一定要導正，不然會傳遞錯誤的東西，「錯誤的提問就要清楚的回應，提醒質詢上的錯誤」。

黨內人士說，不管是名嘴型、網紅型還是無厘頭型，都不是監督國政正確的方式，「陳建仁院長團隊會被觀察出回答強勢，就是意識到國會生態的改變，在合理分享共用的時間狀況下，若不把握時間講清楚，就會落入在野黨委員設定好的場景」。

該人士說，點出錯誤、論述政策、不落下風，維持一個行政立法平衡的互動跟尊嚴，是目前內閣團隊在做的，「陳建仁還是陳建仁，很謙和、溫暖的人，但作用力等於反作用力，當對方強勢問政，被逼迫不得不進行有力的防禦」。

該人士強調，行政團隊的目標不是要壓過誰，訴求只是要讓政策清楚還原原貌，講清楚政策的執行。整體而言，陳建仁近期的反應是因應新局勢被迫做出的調整，不是出於對立委的挑釁，是要從過去防守的一方，基於職責一定要講清楚。

此外，黨內人士也觀察到，最近執政團隊都是有備而來，不論是歷經選舉的磨練還是對政策的熟悉度，「政務官對於本身論述能力的自信，對政策捍衛強度的意志力，對政策的高度自信，也反映在答詢台上展現出的能量」。