　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委把立院當秀場　陳建仁接招「點出錯誤、論述政策」強勢回應

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長陳建仁本會期赴立法院備詢，砲火明顯加強。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新國會開議後，國民黨重回國會最大黨，不少新科立委質詢時更是花招百出，但行政院長陳建仁也非省油的燈，此會期備詢時明顯可以看出砲火猛烈，沒給這些無理取鬧的立委好臉色。民進黨人士觀察，國民黨立委網紅化、名嘴化甚至質詢無厘頭，陳建仁近期的反應是因應新局勢被迫做出的調整，不是出於對立委的挑釁，是基於職責一定要講清楚。

民進黨人士觀察，詢答是一個對等的關係，質詢、備詢者共用時間，這是最基本的互動，「因此官員言所當言、為政策說明跟辯護，這是天職，在共享的時間裡當然有權利表達」。

「為什麼大家會覺得陳建仁團隊改變？要從源頭來看。」黨內人士指出，新國會的生態，新一屆立委的問政風格明顯網紅化、名嘴化。兩種類型的立委都會把議事台變成政論節目，自己講自己的不給官員回答外，甚至會刻意引導答覆，好符合預先設定的「腳本」。

該人士提到，還有一種是「無厘頭型」的立委，質詢的邏輯顛倒、基本命題都問錯，這種一定要導正，不然會傳遞錯誤的東西，「錯誤的提問就要清楚的回應，提醒質詢上的錯誤」。

黨內人士說，不管是名嘴型、網紅型還是無厘頭型，都不是監督國政正確的方式，「陳建仁院長團隊會被觀察出回答強勢，就是意識到國會生態的改變，在合理分享共用的時間狀況下，若不把握時間講清楚，就會落入在野黨委員設定好的場景」。

該人士說，點出錯誤、論述政策、不落下風，維持一個行政立法平衡的互動跟尊嚴，是目前內閣團隊在做的，「陳建仁還是陳建仁，很謙和、溫暖的人，但作用力等於反作用力，當對方強勢問政，被逼迫不得不進行有力的防禦」。

該人士強調，行政團隊的目標不是要壓過誰，訴求只是要讓政策清楚還原原貌，講清楚政策的執行。整體而言，陳建仁近期的反應是因應新局勢被迫做出的調整，不是出於對立委的挑釁，是要從過去防守的一方，基於職責一定要講清楚。

此外，黨內人士也觀察到，最近執政團隊都是有備而來，不論是歷經選舉的磨練還是對政策的熟悉度，「政務官對於本身論述能力的自信，對政策捍衛強度的意志力，對政策的高度自信，也反映在答詢台上展現出的能量」。

ET快訊
濕冷到周二！玉山有望降3月雪　一圖看溫度趨勢
快訊／戴資穎法國賽4強不敵安洗瑩　無緣冠軍戰
文化路夜市樹倒了！阿北驚險逃生畫面曝
汐止新大樓工人坐吊車掛半空　超扯畫面曝光
3G要關了！　180萬人受影響「可0元換新機」
快訊／台中工地意外　女墜地下2樓無生命跡象
高凌風第2任妻現況曝光！　看不出快60歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委把立院當秀場　陳建仁接招「點出錯誤、論述政策」強勢回應

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

內湖瓦斯無預警斷供民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：避免寒流時施作工程

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

吐血！黃國昌轟NCC報告7成照抄　「小學生都不敢如此偷懶敷衍」　

邱國正答詢喊「睡不好」　羅旺哲分析：講給管碧玲聽的

北市二殯辦告別式天花板竟砸落　議員質疑：豆腐渣工程嗎？

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴海外找代孕　陳菁徽揭「傷心檔案」

代理孕母、A卵B懷再掀討論　《人工生殖法》修法一次看懂

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

調皮弟對窗外野生猴做鬼臉　下秒被闖車內搶零食超驚恐

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

藍委把立院當秀場　陳建仁接招「點出錯誤、論述政策」強勢回應

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

內湖瓦斯無預警斷供民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：避免寒流時施作工程

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

吐血！黃國昌轟NCC報告7成照抄　「小學生都不敢如此偷懶敷衍」　

邱國正答詢喊「睡不好」　羅旺哲分析：講給管碧玲聽的

北市二殯辦告別式天花板竟砸落　議員質疑：豆腐渣工程嗎？

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴海外找代孕　陳菁徽揭「傷心檔案」

代理孕母、A卵B懷再掀討論　《人工生殖法》修法一次看懂

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

買老公寓「比行情貴10%」　人妻超後悔！內行曝：過幾年就笑了

台南市圖贈閱讀禮袋　開啟孩子閱讀人生新視界

《墜惡》狗狗演員被禁出席奧斯卡！　遭入圍者投訴…網看原因傻眼

聯合國：以色列屯墾區「空前擴張」　不利巴勒斯坦建國

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

日本麥當勞推「薯條香水」！驚人新品吸2千萬流量　網狂喊：別鬧了

快訊／惜敗！戴資穎66分鐘激鬥　法國公開賽女單4強不敵安洗瑩

獨／感冒藥鎖尿道！醫曝「1日3起」尿不出　膀胱腫漲成大水球

床上「躺著陌生女人」趕不走！男房客「嚇到不敢進房」急報警

痞幼租豪車「半年花220萬」！車主驚：很少有這種冤大頭　她砸千萬買了

一包不到11元 東森幣折後最低897元

政治熱門新聞

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

數發部一年出國329天　砸4億弄辦公室

國民黨中常委選舉結果出爐！　立委鄭正鈐獲第三高票

翁曉玲稱「總統二輪投票」免修憲　陳水扁：真不知道法律怎麼讀的

她踢爆唐鳳數發部　2人出差舊金山噴72萬！有人花17萬買機票

國人吃辣無法禁絕蘇丹紅？　沈富雄喊：完了！已經吃好幾年了

柯建銘指國民黨立委素質「差得很整齊」　違憲謬論百出「太離譜了」

快訊／蘇丹紅食安風暴　監察院介入調查「主管機關是否管控失靈」

園長拉幼兒幫議員慶生！家長轟「從小就要拍馬屁？」　本人揭淵源澄清

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

柯建銘批藍委素質差　朱立倫開嗆：你水準不要低到潑婦罵街

拿蘇丹紅比咖啡　毒理專家：不要魚目混珠

自爆近期遭「網襲」　翁曉玲謝韓國瑜：讓我更有勇氣面對

頻遇渣男決定自己生子、罹癌妻赴海外找代孕　陳菁徽揭「傷心檔案」

更多熱門

相關新聞

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

觀察／國會新氣象？新科藍委們頻跳針「問天主」　陳建仁也凍未條

新國會開議至今，新科國民黨立委個個花招百出，翁曉玲嗆「質詢看守內閣白費唇舌」、「我質詢你是上對下」；牛煦庭問「你對天主反省內容是什麼」；羅廷瑋則要求行政院對國人驗尿，看是否有「乙型受體素」。面對在野黨頻頻揶揄宗教信仰、挑戰科學邏輯，一向溫和的行政院長陳建仁也數度動怒，讓新國會像是回到蘇揆時期，久違的「熱鬧非凡」。

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

陳建仁讚唐鳳打詐有成　柯志恩：標準比綠委還不如

內政部反詐宣導驚見柯文哲錄音宣傳檔　吳怡萱籲：要拴緊螺絲

內政部反詐宣導驚見柯文哲錄音宣傳檔　吳怡萱籲：要拴緊螺絲

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

食安辦稱「蘇丹紅、咖啡、茶」同級致癌物　綠委反對：應有充分證據

食安辦稱「蘇丹紅、咖啡、茶」同級致癌物　綠委反對：應有充分證據

關鍵字：

陳建仁行政院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

小彤胰臟腫瘤證實為惡性將樂觀治療

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

碩士男年薪　遭同學酸太鳥

即／國1北大貨車追尾！2千多萬勞斯萊斯車尾遭撞爛

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

即／台78線火燒車　2大2小跳車脫困　

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

更多

最夯影音

更多
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面