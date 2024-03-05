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南消前進艾的佳幼兒園　向師生宣導居家防火觀念

▲台南市消防局七大隊德興消防分隊5日上午前往艾的佳幼兒園，進行一場意義重大的消防宣導活動，向師生宣傳教育幼童正確的居家防火觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局七大隊德興消防分隊5日上午前往艾的佳幼兒園，進行一場意義重大的消防宣導活動，向師生宣傳教育幼童正確的居家防火觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局七大隊德興消防分隊5日上午前往艾的佳幼兒園，進行一場意義重大的消防宣導活動，向師生宣傳教育幼童正確的居家防火觀念，確保小朋友們在日常生活中能夠安全地避免火災發生，及傳達有關防範一氧化碳中毒，爆竹煙火和防震防颱安全的重要訊息。

▲台南市消防局七大隊德興消防分隊5日上午前往艾的佳幼兒園，進行一場意義重大的消防宣導活動，向師生宣傳教育幼童正確的居家防火觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次活動由德興消防分隊隊員謝維育宣導，利用淺顯易懂的方式，向孩子們介紹了基本的防火知識，包括如何正確使用電器、禁止玩弄火源、居家安裝住宅用火災警報器。消防員強調，這些簡單的預防措施能大大降低火災的風險，保護自己和家人的安全。

▲台南市消防局七大隊德興消防分隊5日上午前往艾的佳幼兒園，進行一場意義重大的消防宣導活動，向師生宣傳教育幼童正確的居家防火觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動中，消防隊員還進行了一系列互動式教學，包括火災應急逃生演練和使用滅火器的基本操作，尤其是「小火快逃，濃煙關門」的觀念，讓幼童們在實際演練中學習火警避難觀念。

▲台南市消防局七大隊德興消防分隊5日上午前往艾的佳幼兒園，進行一場意義重大的消防宣導活動，向師生宣傳教育幼童正確的居家防火觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

也因清明時節的即將到來，宣導的最後還特別宣導清明掃墓「4不2記得」口訣：「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火；「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，防火宣導活動非常重要，它不僅提高了孩子們的安全意識，也讓老師和家長們更加重視居家防火的重要性，將防火觀念向下扎根。

▲台南市消防局七大隊德興消防分隊5日上午前往艾的佳幼兒園，進行一場意義重大的消防宣導活動，向師生宣傳教育幼童正確的居家防火觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局將持續推動防火教育工作，希望通過這樣的宣導活動，能夠讓更多的人了解火災預防知識，從而建立起一個更加安全的居家環境。

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