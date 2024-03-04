南消二大玉井分隊災後訪視　呼籲居家防火用電安全守則

▲台南市玉井區2月28日下午發生透天住宅火警命案， 南消二大隊玉井分隊特在案發後向受災戶附近住家進行「災後鄰里訪視宣導」，並針對火災可能的原因進行宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市玉井區2月28日下午發生透天住宅火警，火場係3樓建築頂樓加蓋，因1樓已全面燃燒、2及3樓竄出大量濃煙，消防人員快速布線出水，10分鐘內迅速撲滅火點，搶救過程中於1樓客廳發現1名60多歲男性仍不幸罹難，死者為行動不便之獨住長者，本案詳細起火原因待消防局火災調查鑑定中。

南消二大隊玉井分隊特在案發後向受災戶附近住家進行「災後鄰里訪視宣導」，並針對火災可能的原因如電氣因素、烹飪不慎、殘留火種、瓦斯洩漏、縱火…等原因，提醒居民留意並指導改善，呼籲民眾防範電氣火災隨時謹記「6不原則」，包括〔用電不超載〕、〔電線不捆綁折損〕、〔插頭不潮濕污損〕、〔插座不用不插〕、〔電器旁不放易燃物〕、以及〔不使用無安全標準產品〕才能降低火災風險，也應答住民疑惑，遇火災應如何處置及求生。

市長黃偉哲呼籲市民，對於左 鄰右舍逃生避難弱勢族群多一分關心及注意，一有狀況立即幫忙守望相助及打電話求救，安全大臺南願景更能落實於民眾生活中，以提升居家安全，減少生命財產損失。

消防局長李明峯提醒民眾，遇火災請立即撥打119報案，告知消防人員火災地址（或相對明顯目標）、發生狀況（有無人員受困、火災樓層位置），並留下聯絡資訊（手機號碼），之後消防人員可以立即詢問後續資訊，清楚將現場人、事、時、地、物告知消防人員才是正確的處置，並保持冷靜，盡快逃離現場，等待消防人員救援。

第二大隊大隊長王騰毅表示，重視居家防火安全，建議民眾裝設「住宅用火災警報器」，可在火災發生初期偵測濃煙或高溫，發出警報聲來提醒及早反應進行滅火及避難逃生，避免人員傷亡，藉由轄區分隊實地災後訪視宣導，讓民眾了解防火防災之重要性。