民宅起火住警器發揮成效避火劫　南消籲民眾自行加裝

▲台南市安南區國安街46巷1處民宅日前發生火警，幸好屋內住警器有動作，屋主及早發現自行關閉爐火及撲滅火勢，幸無人傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區國安街46巷1處民宅日前發生火警，消防人車據報前往搶救，到場發現屋內人員已初期應變，自行將火勢撲滅僅有輕微災損，屋主表示火災發生前有進行烹飪，因不慎入睡，起火初期屋內孩童發現住警器有動作，孩童大聲呼救才知釀成火災，好險火勢尚小即自行關閉爐火及撲滅火勢，幸無人傷亡。

屋主表示，由於相關消防宣導場合得知住宅用火災警報器功效後，即自行購買並安裝，因此而避免此次火劫，所以非常感謝消防人員。後續救災人員更透過此次成功案例，立即於現場鄰里推廣住警器功效及廚房烹飪人離火熄之觀念，當下許多附近住戶亦紛紛讚同亦紛紛表示將自行購買安裝，來強化居家防火安全。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，安裝住警器實為火災預防減少傷亡關鍵一環，目前市售住警器的電池電量可達10年之久，不須配線、可獨立安裝黏貼於天花板或牆壁上，非常便利，能即時偵測火災濃煙或高溫發出70-90分貝警報聲響，提醒民眾即時逃生及應變。希望藉由法規推行，加深市民預防火災觀念，以有效減少住宅火災傷亡及財產損失。

消防局局長李明峯表示，民眾煮飯時注意「人離火熄」、遇到火災時遵守「小火快跑，濃煙關門」等居家防火及火場逃生觀念，期能將正確防火知識傳遞給每位民眾，以維護居家用火用電安全，來保障生命財產。