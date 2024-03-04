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煮食不慎易釀祝融　南消四大呼籲謹記人離火熄原則

▲台南市新化區那拔林一處住宅，4日中午有火煙冒出，屋主疑出門不慎忘記關閉廚房煮菜爐火，鍋子燒焦起火冒煙，未造成人員傷亡，消防人員籲請注意煮食安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市新化區那拔林一處住宅，4日中午有火煙冒出，屋主疑出門不慎忘記關閉廚房煮菜爐火，鍋子燒焦起火冒煙，未造成人員傷亡，消防人員籲請注意煮食安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新化區那拔林一處住宅，4日中午12時許傳出有火煙冒出，立即派遣14車24人前往搶救，屋主疑似出門不慎忘記關閉1樓廚房煮菜爐火，鍋子燒焦起火冒煙，所幸只是民宅廚房鍋子燒焦，未造成人員傷亡。

▲台南市新化區那拔林一處住宅，4日中午有火煙冒出，屋主疑出門不慎忘記關閉廚房煮菜爐火，鍋子燒焦起火冒煙，未造成人員傷亡，消防人員籲請注意煮食安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）
據消防署統計，2024年1月全國火災概況統計分析，電氣因素、遺留火種及爐火烹調是造成建築物火災前3名，而起火建築物類型及處所，又以獨立住宅的廚房及臥室最多，許多火災皆由於家中的火災初期未被及時發現和處理所引起。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，該案因爐火煮食不慎引起，使用爐火時應謹記「人離火熄」，勿心存僥倖，也可選用「具有熄火安全裝置及溫度感知功能爐具」，增加廚房用火安全，且應定期清理排油煙機及排油煙管積附的油垢。

▲台南市新化區那拔林一處住宅，4日中午有火煙冒出，屋主疑出門不慎忘記關閉廚房煮菜爐火，鍋子燒焦起火冒煙，未造成人員傷亡，消防人員籲請注意煮食安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯呼籲，市民平時應多加強對於火災的安全意識，煮菜燒焦火災可大可小，重則釀成人命傷亡，不容輕忽，應自行安裝住宅用火災警報器、選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具，有助於火災發生初期的警報及預防炊事不慎火災的發生。

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