面試一半「人資Call現職公司」　她錯愕沒離職！全場罵：太87

▲面試公司竟打給原PO的任職單位，讓原PO超傻眼。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「這樣是正常的嗎？」一名女網友哀喊，最近丟履歷想跳槽，順利面試一家新公司時，對方告知已打給現職公司問事情，當下讓原PO無言又崩潰，畢竟隔天得去上班，就怕被主管約談，若新公司又沒著落，「我該怎麼做？」文章曝光後，全場開轟「毫無職業道德，建議不要去！」

一名女網友在Dcard表示，最近得到一份面試機會，殊不知到了該公司，得知他們打給原PO現在任職的公司，也無事先告知，且履歷表上只簡單填寫現任的公司名稱，沒有任何詳細資訊，「這樣是正常的嗎？」

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一臉崩潰的原PO也求問，不知道明天要怎麼面對主管，就怕被約談，萬一新工作沒上，主管得知她要離職，「根本等於待不下去...我該怎麼做？」

文章曝光後，全場網友也狂翻白眼直呼，「這人資太87吧」、「在職中還打過去，毫無職業道德，建議不要去」、「在台灣Reference check（資歷審核）都亂用，現在個資法很嚴，不能未經同意就致電，這HR不行」、「哪家公司人資，讓大家避雷一下」、「這種通常是同行，故意搞人」、「會做這種事情的公司，組織文化不ok也不值得去賣力，不用考慮是否加入了」。

留言串中，也釣出一票苦主說道，「我也遇到同樣狀況！在職狀態下，面試公司打來找主管，剛好主管忙緊急的事情，有說請對方晚點再打電話，結果面試公司還不死心的奪命連環call到六點下班為止，後來我直接回絕對方不會再進行後續二次面試，真的有夠扯」、「你沒遇過老闆互相認識的，直接問你平時的表現和穩定度的，我在旁邊聽都覺得這個同事完蛋了，而且還不只一家，一場活動三家認親」、「也遇過未經同意就打給前公司主管，被前主管通知後才知道，很不尊重人感覺超級差。而且前主管還以為是我留她的資料，但沒有知會一聲而有點在意，還好有讓我解釋清楚的機會，不然就莫名背黑鍋了」。