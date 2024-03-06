女不舒服請病假在家　醒來發現「男老闆在床前」嚇到全身發抖

▲女睡醒發現老闆在床前。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子因為身體不舒服向公司請病假，然而她昏昏沉沉醒來時，竟然看到老闆站在床前，還說是「特別來家裡接她上班」，把她嚇到全身發抖，驚悚故事在網路上獲得680萬人次點閱。

女網友米許(Mish)近來在TikTok影片中表示，她向公司請病假後，人便沉沉睡去，沒想到過一會醒來時，竟然看到老闆出現在床頭。短片曝光後引發網友好奇討論，「這是犯罪吧？他為什麼會出現在你家」、「我需要看完整版」。

米許後來拍片解釋，她住在距離上班餐廳約15分鐘的地方，和一名室友合租房子，「那天我醒來後覺得狀態很糟，腸胃不舒服，所以我決定請假」，當她躺在床上休息時，室友為了不打擾她出門散步，沒想到對方忘記鎖門。

米許表示，她醒來看到男老闆嚇了一大跳，「他就站在我床前，向我揮手，他說他知道我今天身體不舒服，所以他特別開車來接我上班」，雖然老闆強調他抵達時有先敲門和叫人，因為門沒鎖才會進來查看。

米許表示，「我當下以為自己在作夢」，最後她告訴老闆這樣做不合適，請對方離開，對方也就離開了，不過事情發生幾個禮拜後，她因為別的事情被餐廳開除。

許多網友聽完故事後擔心米許安危，紛紛留言表示，「太可怕了吧，老闆怎麼可以擅自去你家」、「老闆難道不覺得自己有問題？建議你最好報警」。米許則回應，她雖然有點後悔當時沒報警，不過也覺得即使報警了，警察應該也不會特別做什麼。