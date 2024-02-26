主管驚問「家住幾樓」　假日狂來電！妹子留一手：超級靠北

▲主管面試特別詢問家住幾樓，真相崩潰了。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「被主管知道家裡地址的後果！」一名妹子透露，面試現在這份工作時，主管特別問她家住幾樓，結果到職工作後，才知道主管住樓下，雙方開始各種巧遇，最讓原PO感到崩潰的是，每當缺人時，「一直在我休假時狂call我去加班，超級靠北！」文章引發網友笑虧，「樓下一層嗎？當然要在晚上跳繩呀！」

一名女網友在Dcard表示，當初面試時在履歷表填上自家住址，主管一臉感到訝異，特別詢問原PO「住幾樓？」沒想到是惡夢的開始。

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「原來他住在我樓下！」原PO一臉崩潰表示，自從錄取這份工作後，開始與主管各種巧遇，「電梯碰到、在一樓早餐店常常碰到也就罷了」，尤其每當公司缺人或是忙碌，主管總會在假日突然來電，要求原PO去加班，「超級靠北！」

不過原PO也留了一手，笑稱，「還好我手機壞掉收不到通知。」

底下網友熱議，「提議是離職，沒啥好說的」、「這故事好可怕，希望妳能早日脫離苦海，我本來還以為主管要追你，居然是要你去加班」、「樓下一層嗎？當然要在晚上跳繩呀」、「我非常能體會，還好沒有住在一起，我是跟老闆住一起，同一棟房子，不同房間...」「我沒有辦法隨叫隨到，除非錢給得夠多，否則該休息還是要休息」。

也有苦主深有同感回應，「我被主管知道住的地點離公司5分鐘路程，假日或晚上被找去上班的機率都變高，甚至比他早下班也會被酸：『真好，怎麼不加到晚一點，反正一下就到家』，之後藉機騙說搬家到更遠的地方了，他還疑惑『這樣交通不會不便嗎？』真好笑，現在離職了」。