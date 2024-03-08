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澄清用人沒敗筆！　馬英九出席賴幸媛新書會：是嗎？我找對人了

記者任以芳／台北報導

前陸委會主委賴幸媛今（8）日舉行「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸秘辛」新書發表會，前總統馬英九應邀出席。談到蘇起質疑「馬英九最大敗筆就是任用賴幸媛」。對此，馬英九回應媒體時僅說「是嗎？」致辭時特地舉出許多兩岸事務政績，都在賴幸媛任內打下基礎，可見自己是「找對人了！」

▲▼ 前陸委會主委賴幸媛新書發表會 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬前總統出席前陸委會主委賴幸媛新書發表會 。（圖／記者任以芳攝）

賴幸媛今舉行新書發表會，出席貴賓前總統馬英九、前貿協董事長林振國、前監察院副院長孫大川、商總理事長張平沼、賴幸媛任內陸委會團隊時任副主委劉德勳、趙建民、高長，以及風傳媒副總主筆林庭瑤，負責訪問撰文整理賴幸媛口述，共同完成新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》。

前由於國安會秘書長蘇起日前出新書《美中對抗下的台灣選擇》曾提及，批評任用賴幸媛是「馬總統的最大敗筆」。今日出席新書會，馬英九面對媒體追問，僅說「是嗎？」賴幸媛在一旁聽見，以笑聲回應，不予置評。

▲▼ 前陸委會主委賴幸媛新書、前總統馬英九出席 。（圖／記者任以芳攝）

隨後致辭時、馬英九梳理任內政績，包括賴幸媛在陸委會參與兩岸事務，談及為何當年邀請時任台聯不分區立委賴幸媛 女士擔任陸委會的主委。「當時如此大膽人事任命，在國民黨內外也引發很多的議論，直到最近還有人批評，但並未引起共鳴，為什麼？因為看過她在陸委會的表現，都覺得我找對人了。」

馬英九解釋任用賴幸媛的原因，主要在台聯擔任不分區立委的時候，為了保護台灣雲林的毛巾產業，特別爭取對進口貨品徵收反傾銷稅，並且熟悉國際經濟事務，又能愛護人民，擔任政府的兩岸工作，對國家對兩岸都有幫助。

馬英九說，「為了謹慎，特地去詢問內定行政院長的劉兆玄，建議人選甚佳可用，我立刻就決定請她加入我們的團隊。」

細數自己任內兩岸政績，在海基會跟海協會合作之下，馬英九說，從2008年到2016年間，兩岸關係開創史無前例的和平與繁榮，簽署原來蔡英文總統認為是害死台灣經濟而極力反對《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），台灣每年與大陸貿易的順差，在去年達到1,500億美元，也是歷史的新高。

▲▼ 前陸委會主委賴幸媛新書、前總統馬英九出席 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九稱讚前陸委會主委賴幸媛任內貢獻，自己找對人了 。（圖／記者任以芳攝）

三通直航，陸生來台，兩岸共打犯罪，港澳辦證明兩岸投資保障在台陸配權益改善、醫藥衛生合作、農產品檢疫檢驗等協議。馬英九任內與對岸簽訂了23個協議。

對比蔡英文執政八年成果，馬英九也指出自己任內，免簽國數量從54國增加到164國，增加3倍，也是史無前例。另外，23個邦交國只掉了一個，就是甘比亞，「因為對方要了沒有理由的1千萬美金，我說謝謝再見。」

直到2016年卸任的時候，馬英九指出，當時兩岸間每年往來的人數已經創下500萬人的新高，簽訂的23項協議也包含了兩岸人民所有的生活需求。

馬英九說，「如果沒有賴主委當年打下基礎，我們在兩岸工作上不會有這麼豐碩的成果。」並且特地強調，新書另一位作者林庭瑤形容很好，「用堅韌優雅又強悍形容賴主委的風格，我覺得相當的貼切。」

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