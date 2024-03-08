賴幸媛新書揭「兩岸談判秘辛」　談蔡政府8年執政：只講大話沒用

▲ 前陸委會主委賴幸媛新書發表會，馬前總統與昔日陸委會團隊到場打氣。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

前陸委會主委賴幸媛今（8）日舉行「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸秘辛」新書發表會，首先感謝馬前總統對自己和當時陸委會團隊高度肯定，當年大家在捍衛中華在國主權之下，不但大幅改善兩岸關係，同時建立制度化協商管道。按照過往成功經歷，「兩岸關係的推動就是要開大門走大路，才是真正台灣人氣魄，絕對不能像現在蔡政府只會講大話，沒有用的！」

賴幸媛今舉行新書發表會，出席貴賓有前總統馬英九、前貿協董事長林振國、前監察院副院長孫大川、商總理事長張平沼、賴幸媛任內陸委會團隊時任副主委劉德勳、趙建民、高長，以及風傳媒副總主筆林庭瑤採訪撰文，整理賴幸媛口述，共同完成新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》。

馬英九執政時期任用賴幸媛主掌兩岸事務，不但是中華民國在任最久的陸委會主委，關於兩岸協商點滴，「很多事總是不能說、只能默默做。」事隔多年，賴幸媛2020年出第一本書《協商總在晚餐後─賴幸媛與王毅的祕密管道》， 講述兩岸如何從祕密管道到官方熱線，無數個晚餐後的政治協商，陸委會其中扮演角色。

▼ 風傳媒副總主筆林庭瑤，《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》作者之一。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九表示，當年任用賴幸媛當陸委會主委是「找對人了」 。（圖／記者任以芳攝）

4年後，發表第二本新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》，揭秘在陸委會任內推動政績，以及與對岸交手驚濤駭浪等過程。馬前總統今日致辭時也幽默地說，「還有什麼（秘密）是我不知道的。」

針對前國安會秘書長蘇起批評「馬英九最大敗筆就是任用賴幸媛」，藉由新書發表會，馬英九也指出，當時看重賴幸媛的國際專業，以及為民爭取權益那顆柔軟的心，時任行政院長劉兆玄也認為「人選甚佳」，拍板定案賴幸媛擔任陸委會主委。

馬英九說，包含許多兩岸事務協商都是在賴幸媛任內打下基礎，可見她在陸委會表現，「自己是找對人了」！

賴幸媛致辭時則表示，「非常感動，也非常感謝馬總統講這麼好。精彩回顧我們過去那一段非常重要的工作和馬總統的肯定，當年整個政府團隊、陸委會團隊和整個政府相關部會如何眾志成城。在馬總統領導之下，面對大陸與國際多重複查局勢，各方政治勢力機關算盡，大家依然披荊斬棘，堅定的推動馬政府的大陸政策理念。」

賴幸媛強調，在2008年到2012年在4年5個月的任期時間，大幅改善兩岸關係，成功建立兩岸制度化協商，「同時我們又能夠堅守台灣主體性，捍衛中華民國主權。」

▲ 前陸委會主委賴幸媛指出，推動兩岸關係就是大開大合，不是說大話。（圖／記者任以芳攝）

賴幸媛說，「我要再強調一次，那是一段兩岸在歷史上從來沒有出現過的和平穩定關係，很不幸的，蔡英文執政8年，兩岸之間政府跟政府關係全面中斷，人為弄斷了，雙方關係很緊張，所以這本書提供強烈對比。」

賴幸媛也說，自己的新書提供重要正確的歷史記錄，詮釋兩岸的關係往比較健康、理性的方向來經營和管理是可行的，即使程充滿困難跟挫折，雙方有巨大的分歧，馬政府團隊透過有效的溝通，進而達到共識。

賴幸媛說，「那段關鍵的兩岸歷史發展過程，是真實存在，非常寫實。並且大膽開創陸委會與國台辦官方直接溝通和協商管道。」

回顧自己任內政績，包括終結在香港45年中華旅行社的招牌，正大光明掛上「台北經濟文化辦事處」，推動在全球外交部大約有100個外管的名稱跟功能、成功達成陸配權益工作權、財產權，縮短身份證取得的年限的改革。

賴幸媛也指出，台灣政府不管是那一個政黨執政，都應該要「大開大合」來推動兩岸關係的改善和開放。依照過去成功的經驗，兩岸關係的推動就是，「開大門走大路，才是真正台灣人氣魄，絕對不能像現在執政8年政府只會講大話，沒有用的！」